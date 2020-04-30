Ольга Курганова: в Белогорске наибольшее количество контактных с больными коронавирусом

Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова рассказала, что опасение у регионального управления Роспотребнадзора вызывает город Белогорск. Там наибольшее количество контактных с зараженными коронавирусом.

Как писало Амур.инфо, на 30 апреля, по оперативной информации, в Белогорске выявлено 9 заболевших COVID-19.

Помимо Белогорска специалистов ведомства также беспокоит поселок городского типа Прогресс в Бурейском районе. «Нас на сегодняшний день по-прежнему беспокоит город Белогорск, потому что в нем самое большое количество контактных. Мероприятия проводим. На сегодняшний день все контактные обследованы, но по технологии у нас идет повторное обследование. И на сегодняшний день нас беспокоит город Прогресс, потому что там вывили в рамках рутинного мониторинга за внебольничными пневмониями пациентку с внебольничной пневмонией. Сейчас уже определен круг контактных как среди пациентов, так и среди медицинских работников, и проводится соответствующее тестирование», – сообщила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Ольга Петровна также отметила, что в ведомстве как раз прогнозировали прирост случаев заболевания коронавирусом в мае. Однако темпы прироста оказались намного интенсивнее, чем ожидалось. В связи с этим Курганова обратилась к амурчанам и попросила их соблюдать все требования безопасности.