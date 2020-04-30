Губернатор Амурской области пожертвовал свою апрельскую зарплату на борьбу с коронавирусом

Глава региона перечислил в фонд добровольных пожертвований всю свою зарплату. Всего на счет для борьбы с коронавирусом поступило более 13 миллионов 200 тысяч рублей.

На спецсчет также на этой неделе поступили перечисления от сотрудников областных министерств образования и науки, имущественных отношений, областной избирательной комиссии и частных лиц.

Как сообщало Амур.инфо, по поручению губернатора Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение ее последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений у нас в области. Его реквизиты размещены на официальном сайте правительства.

На добровольные пожертвования уже были приобретены средства индивидуальной защиты, бутилированная вода и организовано горячее питание для медиков, сообщает правительство Амурской области.

Сейчас на счете имеется 7,5 миллиона рублей.

9 апреля губернатор сообщил, что перечислит заработную плату на специальный счет для борьбы с коронавирусом. Василий Орлов попросил своих друзей перечислять туда же средства, предназначенные ему на подарки ко дню рождения.

Одним из первых главу региона поддержал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху, который перевел на спецсчет половину заработка.

Аналогичный поступок решил совершить и предыдущий глава Амурской области, ныне действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который пообещал отказаться от своей зарплаты в пользу приморских врачей.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703 КПП – 280101001 Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381) Счет – 40601810700003000001 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БИК – 041012001 КБК – 000 0000 0000000 000 150 ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.