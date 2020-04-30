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30апреля
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сегодня, 17:30 4

Губернатор Амурской области пожертвовал свою апрельскую зарплату на борьбу с коронавирусом

Губернатор Амурской области пожертвовал свою апрельскую зарплату на борьбу с коронавирусом
Фото: Амур.инфо

Глава региона перечислил в фонд добровольных пожертвований всю свою зарплату. Всего на счет для борьбы с коронавирусом поступило более 13 миллионов 200 тысяч рублей.

На спецсчет также на этой неделе поступили перечисления от сотрудников областных министерств образования и науки, имущественных отношений, областной избирательной комиссии и частных лиц.

Как сообщало Амур.инфо, по поручению губернатора Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение ее последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений у нас в области. Его реквизиты размещены на официальном сайте правительства.

На добровольные пожертвования уже были приобретены средства индивидуальной защиты, бутилированная вода и организовано горячее питание для медиков, сообщает правительство Амурской области.

Сейчас на счете имеется 7,5 миллиона рублей.

9 апреля губернатор сообщил, что перечислит заработную плату на специальный счет для борьбы с коронавирусом. Василий Орлов попросил своих друзей перечислять туда же средства, предназначенные ему на подарки ко дню рождения.

Одним из первых главу региона поддержал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху, который перевел на спецсчет половину заработка.

Аналогичный поступок решил совершить и предыдущий глава Амурской области, ныне действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который пообещал отказаться от своей зарплаты в пользу приморских врачей.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

  1. ИНН – 2801125703
  2. КПП – 280101001
  3. Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)
  4. Счет – 40601810700003000001
  5. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
  6. БИК – 041012001
  7. КБК – 000 0000 0000000 000 150
  8. ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.

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#губернатор #коронавирус #областная власть #помощь

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    все единороссы пусть внесут по призыву Медведева-и посмотрим сколько человек останется в антинародной партии ЕР

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    имея такие показатели в декларации можно вообще ее не выдавать

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Молодец! Поступок Губернатора, с большой буквы!

  • lev4ik

    lev4ik
    50 минут назад

    Мое мнение:

    Губер этим поступком недвусмысленно даёт понять что :

    Во- первых,- государственная казна пуста

    Во-вторых,- губернатор имеет левые доходы,позволяющие безбедно жить,не получая зарплату.

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