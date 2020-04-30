Амурчанка, у которой подозревали коронавирус, благополучно родила в госпитале

В родильном зале инфекционного госпиталя, развернутого на базе благовещенской городской клинической больницы, у амурчанки приняли роды. В медучреждение молодая беременная девушка поступила несколько дней назад. Ее доставили с севера Приамурья, куда она приехала из неблагополучного по COVID-19 региона.

Амурчанке была рекомендована самоизоляция. В связи с необходимостью наблюдения и родоразрешения ее поместили в инфекционный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы. В госпитале организовано акушерское отделение с родово-операционным блоком для оказания медпомощи беременным женщинам с подозрением на инфицирование или с подтвержденной инфекцией.

Наблюдение и роды проводились при участии специально выделенной бригады в составе акушеров и неонатолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Специально для наблюдения за мамой и ребенком был организован круглосуточный пост. Специалисты Благовещенского роддома и инфекционного госпиталя с максимальной тщательностью предприняли все меры предосторожности, чтобы оградить мать и новорожденного от рисков заражения.

«Роды прошли благополучно. Родилась девочка весом 2850 и длиной 49 сантиметров. Имя уже есть – Ангелина. Сейчас мама с малышкой в удовлетворительном состоянии. По окончании карантинного срока они будут выписаны домой. Все их тесты на коронавирус дали отрицательные результаты. Желаем здоровья мамочке и ее замечательной дочке», – говорит заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.