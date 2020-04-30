Амурские лаборатории могут делать до 900 тестов на коронавирус в сутки

В правительстве Приамурья прошло очередное заседание оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции. На нем было озвучено, что местные лаборатории могут делать около 900 тестов в сутки на коронавирус.

И.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева рассказала о том, что в Приамурье для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией предусмотрено 5 инфекционных стационаров (госпитали) на 397 коек и 10 провизорных госпиталей на 234 койки. Шестым инфекционным стал госпиталь в Тынде.

Минздравом ведется работа по контролю наличия и обеспечению поставок средств индивидуальной защиты на территорию Амурской области. Ближайшие поставки средств индивидуальной защиты ожидают в начале мая. Так, 6 мая в регион должны поступить 150 тысяч медицинских масок. Вместе с ними ожидается поступление порядка 10 тысяч защитных костюмов, а также халатов и бахил. Позже в регион также поступят очередные партии защитных костюмов и респираторов, необходимое для медиков оборудование.

Светлана Леонтьева отметила, что в тестовом режиме начала работу лаборатория в Амурской областной клинической больнице. Уже завтра здесь начнут обслуживать все учреждения закрытого типа, в частности – учреждения, подведомственные министерству социальной защиты населения Приамурья. Таким образом, лаборатории Приамурья смогут делать порядка 900 тестов на коронавирусную инфекцию в сутки.