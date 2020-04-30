Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:29 0

Амурские лаборатории могут делать до 900 тестов на коронавирус в сутки

Амурские лаборатории могут делать до 900 тестов на коронавирус в сутки
Фото: РБК

В правительстве Приамурья прошло очередное заседание оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции. На нем было озвучено, что местные лаборатории могут делать около 900 тестов в сутки на коронавирус.

И.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева рассказала о том, что в Приамурье для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией предусмотрено 5 инфекционных стационаров (госпитали) на 397 коек и 10 провизорных госпиталей на 234 койки. Шестым инфекционным стал госпиталь в Тынде.

Минздравом ведется работа по контролю наличия и обеспечению поставок средств индивидуальной защиты на территорию Амурской области. Ближайшие поставки средств индивидуальной защиты ожидают в начале мая. Так, 6 мая в регион должны поступить 150 тысяч медицинских масок. Вместе с ними ожидается поступление порядка 10 тысяч защитных костюмов, а также халатов и бахил. Позже в регион также поступят очередные партии защитных костюмов и респираторов, необходимое для медиков оборудование.

Светлана Леонтьева отметила, что в тестовом режиме начала работу лаборатория в Амурской областной клинической больнице. Уже завтра здесь начнут обслуживать все учреждения закрытого типа, в частности – учреждения, подведомственные министерству социальной защиты населения Приамурья. Таким образом, лаборатории Приамурья смогут делать порядка 900 тестов на коронавирусную инфекцию в сутки.

Просмотров всего: 110

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Амурчанка, у которой подозревали коронавирус, благополучно родила в госпитале
Коронавирус 2

Из-за коронавируса владельцы городских и пригородных автобусов освобождены от транспортного налога

сегодня, 16:00
Коронавирус 1

За сутки почти 2000 человек обратились в администрацию Свободного за получением пропуска
Коронавирус

Почти 200 тысяч многоразовых масок произвели амурские предприятия

сегодня, 16:03
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь