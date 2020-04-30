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30апреля
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сегодня, 16:00 2

Из-за коронавируса владельцы городских и пригородных автобусов освобождены от транспортного налога

Законодательное Собрание Амурской области в окончательной редакции приняло новшества по уплате транспортного налога за 2019 год. Налоговые преференции – одни из мер поддержки, которые выработали региональные власти в период распространения коронавирусной инфекции.

Полностью освобождены от транспортного налога за 2019 год владельцы городских и пригородных автобусов — индивидуальные предприниматели и юридические лица. Последние делают платежи поквартально за предыдущий период, поэтому освобождаются от них уже сейчас.

Также отменено ранее действовавшее ограничение по льготе для ветеранов ВОВ. При ее назначении больше не станет учитываться мощность автомобиля.

Отменен и ряд условий по предоставлению льготы ветеранам боевых действий. Чтобы получить освобождение от транспортного налога на авто мощностью до 150 лошадиных сил, им больше не нужно будет подтверждать доходы, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Министерство экономического развития Амурской области и Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве региона постоянно уточняют перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малого бизнеса Приамурья для оказания мер господдержки. Регулярно проходят конференции с амурским бизнесом в дистанционном формате. На портале правительства Амурской области размещена вся актуальная информация по мерам поддержки предпринимателям региона.

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#коронавирус #налоги

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    34 минуты назад

    А всех освободить , ума не хватает так сделать

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Логично будет, если и стоимость проезда уменьшится

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