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30апреля
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сегодня, 16:07 1

За сутки почти 2000 человек обратились в администрацию Свободного за получением пропуска

За сутки почти 2000 человек обратились в администрацию Свободного за получением пропуска
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В администрацию Свободного поступило более 1800 заявок на получение пропусков для въезда на территорию муниципального образования и выезда из него. Бюро пропусков при администрации работает в круглосуточном режиме.

Количество сотрудников, задействованных в оформлении пропусков, увеличено с 8 до 15 человек. На горячей линии с 30 апреля консультирует отдельный сотрудник, который дает разъяснения по порядку получения документов для прохождения КПП в обоих направлениях.

Номера телефонов для получения справочной информации: 8 (41643) 3-53-72; 8 (924) 674-90-03, 8 (914) 601-44-90.

На майские праздники и в выходные дни бюро продолжит работу. Правда, многие амурчане жалуются, что не могут дозвониться по указанным номерам.

Администрация города Свободного дополнительно готовит информационные листовки о способах и основаниях получения пропусков физическими лицами. Их будут распространять в общественных местах и крупных сетях магазинов.

Принято решение о том, что в течение 30 апреля весь грузовой транспорт, осуществляющий завоз в город продуктов питания и товаров первой необходимости, сможет пройти КПП без пропусков, но с предъявлением товарно-транспортных накладных, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Как сообщало Амур.инфо, теперь для того, чтобы попасть в Свободный или выехать из него нужно получить специальный пропуск. При этом, у человека должны быть веские основания. Для удобства амурчан была разработана интерактивная форма с единой точкой входа для получения пропуска.

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#коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    27 минут назад

    ааааа придурки да с накладными вы вообще путаницу совершили?!!

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