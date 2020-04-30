За сутки почти 2000 человек обратились в администрацию Свободного за получением пропуска

В администрацию Свободного поступило более 1800 заявок на получение пропусков для въезда на территорию муниципального образования и выезда из него. Бюро пропусков при администрации работает в круглосуточном режиме.

Количество сотрудников, задействованных в оформлении пропусков, увеличено с 8 до 15 человек. На горячей линии с 30 апреля консультирует отдельный сотрудник, который дает разъяснения по порядку получения документов для прохождения КПП в обоих направлениях.

Номера телефонов для получения справочной информации: 8 (41643) 3-53-72; 8 (924) 674-90-03, 8 (914) 601-44-90.

На майские праздники и в выходные дни бюро продолжит работу. Правда, многие амурчане жалуются, что не могут дозвониться по указанным номерам.

Администрация города Свободного дополнительно готовит информационные листовки о способах и основаниях получения пропусков физическими лицами. Их будут распространять в общественных местах и крупных сетях магазинов.

Принято решение о том, что в течение 30 апреля весь грузовой транспорт, осуществляющий завоз в город продуктов питания и товаров первой необходимости, сможет пройти КПП без пропусков, но с предъявлением товарно-транспортных накладных, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Как сообщало Амур.инфо, теперь для того, чтобы попасть в Свободный или выехать из него нужно получить специальный пропуск. При этом, у человека должны быть веские основания. Для удобства амурчан была разработана интерактивная форма с единой точкой входа для получения пропуска.