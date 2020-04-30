Почти 200 тысяч многоразовых масок произвели амурские предприятия

Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова на заседании оперативного штаба рассказала о работе в части изготовления средств индивидуальной защиты на территории региона. По состоянию на конец апреля произведено 192 тысячи масок, ежедневно предприятиями выпускается до 6 тысяч таких изделий.

3,6 тысячи масок было отшито специально для сотрудников правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением области. Продолжается изготовление многоразовых защитных костюмов для сотрудников «Скорой помощи». Первые партии, а это около 100 комплектов, готовы и уже направлены в министерство здравоохранения Амурской области.

Просмотров всего: 111

#коронавирус #производство

распечатать

Екатерина PL