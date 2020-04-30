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сегодня, 16:03 0

Почти 200 тысяч многоразовых масок произвели амурские предприятия

Почти 200 тысяч многоразовых масок произвели амурские предприятия
Фото: «ВКонтакте»

Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова на заседании оперативного штаба рассказала о работе в части изготовления средств индивидуальной защиты на территории региона. По состоянию на конец апреля произведено 192 тысячи масок, ежедневно предприятиями выпускается до 6 тысяч таких изделий.

3,6 тысячи масок было отшито специально для сотрудников правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением области.

Продолжается изготовление многоразовых защитных костюмов для сотрудников «Скорой помощи». Первые партии, а это около 100 комплектов, готовы и уже направлены в министерство здравоохранения Амурской области.

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#коронавирус #производство

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