Амурский Роспотребнадзор прокомментировал летальный случай в Тынде (видео)

В Тынде зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. Пять из них – люди, проживавшие в одной квартире. Это работники организации, осуществляющей охрану ЖД вокзала. Им было предписано соблюдать режим самоизоляции. Однако граждане безответственно отнеслись к предписанию, в частности, их посещали гости (соседи по подъезду).

Женщина 1937 года рождения, проживавшая в этом подъезде, была госпитализирована и скончалась в больнице. Об этом ранее писало Амур.инфо, информацию о погибшей подтверждала мэр Тынды Марина Михайлова. Однако как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, точные причины смерти женщины неизвестны, данных патологоанатомической экспертизы пока нет. Но не исключается возможность ее заражения новым вирусом.

Квартира, в которой проживали 5 зараженных, уже дезинфицирована, так же как и подъезд. Там введен жесткий карантин, за соблюдением которого следят сотрудники полиции. Об этом сообщает амурское правительство, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. На оперативном штабе в региональном правительстве ситуации в Тынде уделили особое внимание.

Амурчан, прибывших в регион, призывают неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызывать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 заболевшего. Возбудитель COVID-19 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.