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30апреля
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сегодня, 16:01 4

Амурский Роспотребнадзор прокомментировал летальный случай в Тынде (видео)

Амурский Роспотребнадзор прокомментировал летальный случай в Тынде (видео)
Фото: pixabay.com

В Тынде зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. Пять из них – люди, проживавшие в одной квартире. Это работники организации, осуществляющей охрану ЖД вокзала. Им было предписано соблюдать режим самоизоляции. Однако граждане безответственно отнеслись к предписанию, в частности, их посещали гости (соседи по подъезду).

Женщина 1937 года рождения, проживавшая в этом подъезде, была госпитализирована и скончалась в больнице. Об этом ранее писало Амур.инфо, информацию о погибшей подтверждала мэр Тынды Марина Михайлова. Однако как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, точные причины смерти женщины неизвестны, данных патологоанатомической экспертизы пока нет. Но не исключается возможность ее заражения новым вирусом.

Квартира, в которой проживали 5 зараженных, уже дезинфицирована, так же как и подъезд. Там введен жесткий карантин, за соблюдением которого следят сотрудники полиции. Об этом сообщает амурское правительство, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. На оперативном штабе в региональном правительстве ситуации в Тынде уделили особое внимание.

Амурчан, прибывших в регион, призывают неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызывать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учёбу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 заболевшего. Возбудитель COVID-19 обладает достаточно высокой контагиозностью и при тесном и продолжительном контакте с источником риски инфицирования окружающих очень высоки.

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#коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    40 минут назад

    Вот, а теперь у меня еще один вопрос, продезинфицировали квартиру, а что это означает? просто зашли все залили, а если вещи, ценные вещи, цветы, кошки, что с ними?! Когда дезинсекторы работают, то все убирают, а потом отмывать надо, а как тут?

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад



    Однако граждане безответственно отнеслись к предписанию



    Вот и впаять им причинение смерти по неосторожности!

  • Жанна

    Жанна
    25 минут назад

    Вот мне интересно: до каких пор будут длиться уговоры и предписания? Время показало, что отдельные зараженные плевать на них хотели. Объяснения спецов от Роспотребнадзора и власти, что "мы же им запрещали, а они нарушили" считаю просто несостоятельными - особенно после сообщений об имеющихся обсерваторах-изоляторах. Никак не могу отделаться от мысли, что рост числа заболевших и зараженных - это в том числе и недоработка рапортующих о том, что у них "всё под контролем". И не понимаю, как допускаются побеги из режимных отделений, где, как нам показывают, даже медики в чистые-грязные зоны проходят, соблюдая определенные процедуры.

  • lolaaa

    lolaaa
    7 минут назад

    Почему Журналисты Амуринфо дают не подтвержденную информацию. В одной статье которая была в 10.29 подтвержден диагноз COVID-19 у бабушки с Тынды, а сейчас узнаем, что причины смерти женщины неизвестны, данных патологоанатомической экспертизы пока нет. Но не исключается возможность ее заражения новым вирусом. Уважаемые Журналисты. Пишите статью, когда узнаете точную, достоверную информацию. А то за фейки штрафы берут, а с вас , как с гуся вода.

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