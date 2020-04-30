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сегодня, 15:58 11

В Благовещенске выявлен семейный очаг заражения коронавирусом

В Благовещенске выявлен семейный очаг заражения коронавирусом
Фото: mosday.ru

Благовещенец, у которого подтвердился диагноз коронавируса, покинул больницу и заразил свою семью. Через два дня его нашли и вернули в медицинское учреждение. Тесты членов его семьи, включая месячного младенца, показали положительный результат на COVID-19.

«В Благовещенске заражение произошло от человека с подтвержденным диагнозом, который самовольно покинул лечебное учреждение. Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате – 5 зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца. Состояние всех зараженных стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям», – пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

30 апреля в Амурской области зарегистрировано десять новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. 7 случаев в Благовещенске, 5 из которых – семейный очаг.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    48 минут назад

    вот идиот-слов нет

  • sadam_1974

    sadam_1974
    44 минуты назад

    почему нет слов? Есть слова. Идиот.Идиот. Несть им числа.

  • домовенок

    домовенок
    43 минуты назад

    Ну, и где вы, защитники бегунков? Как сейчас оправдывать его будете?

  • Assi

    Assi
    42 минуты назад

    Его целых два дня искали??? Страшно подумать где этот конченый шатался...

  • Di

    Di
    39 минут назад

    Соседи ему наверняка тоже очень благодарны.

  • Мира

    Мира
    37 минут назад

    В каком хоть приблизительно районе живет беглец?...

  • телега

    телега
    33 минуты назад

    Сказачнейнейший и наисказочных.... просто вот уйти из больницы и сорвать джекпот... мистический волшебник

  • Uncore

    Uncore
    25 минут назад

    Так и семью после его визита судя по новости тоже потом собирали два дня: "После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью"

  • Spak

    Spak
    22 минуты назад

    так писали же что за полчаса его нашли! а теперь выходит что 2 дня его искали...

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Spak

    так писали же что за полчаса его нашли! а теперь выходит что 2 дня его искали...



    Есличо, то в новости написано, что искали 2 суток его семью. )

  • nerro

    nerro
    18 минут назад

    Spak

    так писали же что за полчаса его нашли! а теперь выходит что 2 дня его искали...



    наверное это другой

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