В Благовещенске выявлен семейный очаг заражения коронавирусом

Благовещенец, у которого подтвердился диагноз коронавируса, покинул больницу и заразил свою семью. Через два дня его нашли и вернули в медицинское учреждение. Тесты членов его семьи, включая месячного младенца, показали положительный результат на COVID-19.

«В Благовещенске заражение произошло от человека с подтвержденным диагнозом, который самовольно покинул лечебное учреждение. Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате – 5 зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца. Состояние всех зараженных стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям», – пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

30 апреля в Амурской области зарегистрировано десять новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. 7 случаев в Благовещенске, 5 из которых – семейный очаг.