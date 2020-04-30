После капремонта стадион в Ивановке примет спартакиаду

В этом году селу Ивановка предстоит принять участников юбилейной тридцать пятой сельской спартакиады. Их стадион райцентра должен встретить в обновлённом виде: с современными площадками и покрытием дорожек, а главное – с большим футбольным полем с искусственным покрытием.

В последний раз ремонт здесь проводили в начале 2000-х. Но нынешний превосходит масштабами. «Начались работы еще в прошлом году. В холодный период в цехах готовились конструкции для стадиона. Работы велись всю зиму, те, которые по технологии позволительно было делать», – рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

Строители уже провели грунтовые работы, обновили трибуны, организовали освещение и подготовили «подушку» для укладки покрытия легкоатлетических дорожек и футбольного поля.

Кроме того, на стадионе расположатся две волейбольные, универсальная и гандбольная площадки, сектор для толкания ядра и метания гранаты, прыжковая яма. Общая сумма работ на сегодняшний день составляет порядка 37 миллионов рублей – это средства районного, областного бюджета, а также выделенные в рамках программы «Газпром – детям». Кроме этого район планирует запросить еще около 15 миллионов.

Закончить работы должны к концу июня. Срок был назначен с тем, чтобы успеть сдать стадион к спартакиаде – она была запланирована на конец июня. Однако, теперь ее решено перенести на август. Окончательная дата станет известна 1 июля. Планируется, что в Ивановку съедутся порядка 600 спортсменов, гостей и судей.

«Основная задача комплексных спартакиад – это привлечь жителей к занятиям физической культурой и спортом. И та материально-техническая база, которая готовится для проведения спартакиад - она потом служит хорошим подспорьем для развития спорта на местах», – отметил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.

На свой стадион у Ивановки большие планы.

«На следующий год мы планируем проведение фестиваля по гандболу на искусственном покрытии футбольного поля. Сделаем разметку по 3-4 команды, чтобы одновременно могли играть много людей. Будут приглашены команды из Константиновки, Благовещенска, Владивостока, Зеи», – поделился директор спортивной школы Ивановского района Павел Левчук.

Доступен стадион будет и для обычных жителей. Сейчас администрация разрабатывает график его работы. Тем более, что в следующем году здесь появится еще и малая спортивная площадка с тренажёрами для тестирования ГТО. Ее установят в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации программы «Газпром – детям» в этом году в Приамурье начнётся строительство 5 ФОКов в Благовещенске, Тынде, Тамбовке и Магдагачи, сообщает амурское правительство.

Программа «Газпром – детям» действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.

По программе «Газпром – детям» в этом году в области будут возводить не только ФОКи. На средства компании (а в этом году Приамурью выделено 100 миллионов рублей) будет произведен капитальный ремонт стадионов в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также двух многофункциональных площадок в Юхте и Новогеоргиевке.