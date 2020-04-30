В Амурской области с 1 июля будет введен налог на профессиональный доход

Соответствующий закон принят амурскими парламентариями в рамках заочного голосования, которое завершилось в четверг, 30 апреля. На рассмотрение депутатов было представлено 15 законопроектов, 4 из которых касаются сферы налогообложения.

В 2019 году эксперимент по внедрению нового налогового режима — налога на профессиональный доход — проводился на четырех территориях: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. А в марте 2020 года Правительство РФ дало региональным властям право самостоятельно принимать решение о введении спецрежима на территории субъекта. В Приамурье налогом на профессиональный доход смогут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, начиная с 1 июля, сообщает пресс-служба Законодательное Собрание Амурской области.

«Преимущества налога на профессиональный доход в том, что физлица не платят НДФЛ, индивидуальные предприниматели — НДС, отсутствуют страховые взносы и строгая отчетность. Достаточно установить на мобильном телефоне приложение «Мой налог», в котором при забивании данных, учет ведется автоматически. Главное - у вас будет подтвержденный доход, вы сможете не бояться налоговых проверок. Плюс - расширится круг клиентов, так как организациям заключать договоры с самозанятыми людьми выгодно», — рассказала о положительных моментах председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

Полного перечня тех, кто может зарегистрироваться в качестве самозанятого, нет. Это могут быть люди, занимающиеся фрилансом, переводом с иностранного языка, ухаживающие за детьми, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством, а также кулинарией и прочим. Зато в законе четко прописаны исключения: продавцы, реализующие товары, которые не были произведены их руками, такие как, например, алкогольные и табачные изделия, маркированные изделия.

Размер налога на профессиональный доход будет зависеть от налогоплательщика: если средства поступают от физического лица, ставка составит 4 %, если от юридического или ИП — 6 %. Эксперимент с самозанятостью продлится до 31 декабря 2028 года. В течение этого периода действует мораторий на повышение ставок налога или уменьшение объема дохода, облагаемого налогом.

«В данном спецрежиме имеются ограничения по предельному доходу, который составляет 2,4 миллиона рублей в год. То есть физлицо или индивидуальный предприниматель, пока не «накопит» сумму дохода в 2,4 миллиона, платит налоги как самозанятый. Если лимит превышен, то нужно будет заплатить НДФЛ 13 %. А со следующего налогового периода можно заново использовать налог на профессиональный доход», — отметила Лариса Сорокина.

Во втором чтении поддержаны также вносимые в закон об инвестиционном налоговом вычете изменения, которые предполагают расширение отраслей его применения. В частности, воспользоваться вычетом по налогу на прибыль смогут представители сфер сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, а также организаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и загрязнений, образованием, здравоохранением и социальными услугами, спортом и отдыхом.

Для индивидуальных предпринимателей, впервые регистрирующих бизнес, депутаты утвердили налоговые каникулы по патентной системе налогообложения. Действовать нулевая ставка будет до конца 2020 года. Для предпринимателей и организаций, признанных наиболее пострадавшими в период пандемии, одобрено снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до 1 % и 5 % в зависимости от объекта налоговой базы.

Еще одно послабление коснулось налога на имущество организаций.

Как объяснила на предшествующем голосованию заседании комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики области министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова, владельцы торговых центров, комплексов и иных помещений, которые снижают арендную плату для субъектов бизнеса, смогут частично или полностью освободиться от налога на имущество.

«По предварительным подсчетам такая мера поддержки коснется 1700 налогоплательщиков и позволит поддержать не один десяток предпринимателей в части снижения их затрат на аренду помещений», — рассказала министр.