В центре Благовещенска из-за масштабного ремонта надолго перекроют улицу Ленина (видео)

В Благовещенске с 3 мая стартует масштабный ремонт коммуникаций по улице Ленина. Работы будут проходить поэтапно на участке от улицы Шимановского до улицы Шевченко. Специалисты приведут в порядок сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения.

В воскресенье, 3 мая, для движения транспорта закроют участок от улицы Шимановского (включая перекресток) до улицы Островского. На этом участке ремонт коммуникаций должен завершиться 2 июня.

В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. При выполнении работ на пересечении улицы Ленина и улицы Шимановского движение автобусов будет осуществляться по другим схемам.

Автобусы маршрутов К, 11 пойдут по следующей временной схеме движения: Ленина – Трудовая – Зейская – 50 лет Октября – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Автобусы маршрутов 4, 9, 28, 30, 31 пойдут по следующей временной схеме движения: Ленина – Трудовая – Зейская – 50 лет Октября – далее по утвержденному маршруту.

С 17 мая после открытия перекрестка Ленина – Шимановского движение общественного транспорта с улицы Трудовой переведут на Шимановского. Временные остановки по Шимановского и по Зейской будут обозначены дорожными знаками «Место остановки автобуса». В дальнейшем ремонтные работы будут продолжены до улицы Шевченко. В целом, ремонт по Ленина завершится к началу сентября. Информирование об изменении схем движения общественного транспорта будет продолжено по мере выполнения ремонтных работ.

По информации мэрии, во время работ на водопроводе специалисты заменят стальные трубопроводы на полиэтиленовые на участках общей протяженностью более 1 250 метров. Также будут установлены новые железобетонные колодцы и запорная арматура.

Ремонт тепловых сетей предусматривает замену трубопровода длиной примерно 2 000 метров, замену запорной арматуры и плит перекрытия. Также будут реконструированы тепловые камеры. В рамках модернизации сетей электроснабжения из-под проезжей части вынесут кабельные линии общей протяженностью более 1 700 метров. Кроме этого, будут проложены резервные трубопроводы кабельных линий под проезжей частью длиной 230 метров.