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«Девчонку прямо убивали на глазах»: Тарасова объяснила, почему Медведева ушла от Тутберидзе

«Девчонку прямо убивали на глазах»: Тарасова объяснила, почему Медведева ушла от Тутберидзе
Фото: instagram.com/t.a.tarasova/?hl=ru

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» объяснила, почему два года назад Евгения Медведева покинула команду Этери Тутберидзе и ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

По ее словам, произошедшее очень напомнило ей отношения в семье. При разводах оба члена семейства считают себя правыми и не слушают мнение второй стороны. В то же время Тарасова отметила, что Тутберидзе работала, по сути, с ребенком. В какой-то момент Медведева почувствовала, что ее недолюбливают и ушла.

Как отметила Татьяна Тарасова, ее глубоко возмутило поведение части поклонников Евгении Медведевой, которые начали ее откровенно унижать. Как сказала тренер, с одним из таких она чуть не подралась.

«Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю», – высказалась в эфире женщина.

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#спорт #шоу-бизнес

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