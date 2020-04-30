«Девчонку прямо убивали на глазах»: Тарасова объяснила, почему Медведева ушла от Тутберидзе

По ее словам, произошедшее очень напомнило ей отношения в семье. При разводах оба члена семейства считают себя правыми и не слушают мнение второй стороны. В то же время Тарасова отметила, что Тутберидзе работала, по сути, с ребенком. В какой-то момент Медведева почувствовала, что ее недолюбливают и ушла.

Как отметила Татьяна Тарасова, ее глубоко возмутило поведение части поклонников Евгении Медведевой, которые начали ее откровенно унижать. Как сказала тренер, с одним из таких она чуть не подралась.

«Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю», – высказалась в эфире женщина.