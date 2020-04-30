Василий Орлов: ситуация на территории Амурской области ухудшается (видео)

Обновлено: 15:42



В Амурской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 зараженных. Об этом губернатор сообщил после заседания оперативного штаба 30 апреля.

«Мы видим, что динамика у нас не хорошая. Плюс 20% по прошлым суткам, это говорит о том, что надо принять все меры . Чтобы граждане более ответственно относились к этому режиму. В частности, на штабе было принято решение о запрете деятельности гостиниц на территории муниципальных образований: Благовещенск, Свободный, Белогорск и дополнительно Тында. Ситуация на территории Амурской области ухудшается, мы были к этому готовы. Система здравоохранения развернута, обеспечена всем необходимым. Гражданам необходимо очень внимательно относится ко всем рекомендациям. У нас впереди 10 праздничных дней. Это серьезный риск для распространения инфекции», – высказался по поводу обстановки в регионе губернатор.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (9 человек), Тынды (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека). По одному человеку заразились в Свободном, Прогрессе, а также в Завитинском, Бурейском и Серышевском районах.

Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. 7 случаев в Благовещенске, 5 из которых – семейный очаг.

12 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 44 заболевших продолжают получать необходимое лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением.

У 14 человек легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 13 – бессимптомное носительство. 17 человек переносят внебольничную пневмонию.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 475 человек, бывших в контакте с заболевшими.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) и лабораторное обследование продолжаются. По состоянию на 30 апреля проведено 11 045 исследований на COVID-19. На изоляции по месту жительства находится 412 человек.