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сегодня, 15:10 10

Василий Орлов: ситуация на территории Амурской области ухудшается (видео)

Василий Орлов: ситуация на территории Амурской области ухудшается (видео)
Фото: www.amurobl.ru

Обновлено: 15:42

В Амурской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 зараженных. Об этом губернатор сообщил после заседания оперативного штаба 30 апреля.

«Мы видим, что динамика у нас не хорошая. Плюс 20% по прошлым суткам, это говорит о том, что надо принять все меры . Чтобы граждане более ответственно относились к этому режиму. В частности, на штабе было принято решение о запрете деятельности гостиниц на территории муниципальных образований: Благовещенск, Свободный, Белогорск и дополнительно Тында. Ситуация на территории Амурской области ухудшается, мы были к этому готовы. Система здравоохранения развернута, обеспечена всем необходимым. Гражданам необходимо очень внимательно относится ко всем рекомендациям. У нас впереди 10 праздничных дней. Это серьезный риск для распространения инфекции», – высказался по поводу обстановки в регионе губернатор.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (9 человек), Тынды (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека). По одному человеку заразились в Свободном, Прогрессе, а также в Завитинском, Бурейском и Серышевском районах.

Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. 7 случаев в Благовещенске, 5 из которых – семейный очаг.

12 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 44 заболевших продолжают получать необходимое лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением.

У 14 человек легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 13 – бессимптомное носительство. 17 человек переносят внебольничную пневмонию.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 475 человек, бывших в контакте с заболевшими.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) и лабораторное обследование продолжаются. По состоянию на 30 апреля проведено 11 045 исследований на COVID-19. На изоляции по месту жительства находится 412 человек.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Dobrook

    Dobrook
    1 час назад

    Похоже надо готовиться к карантину.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    и мост перекроют-и аэропорт закроют

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Аэропорт ни при каких обстоятельствах не закроют,из-за строительства ГПЗ. Трудно принимать решение нашему губернатору( коронавирус,пожары,мост,ГПЗ,безопасность населения,работа населения в таких условиях ),кому позволяют условия,сидите дома,это лучше,чем на больничной койке.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Говорит о 46 заболевших и тут же о 10 подтверждённых РПН.

    Так 46 или 56?

  • Mell

    Mell
    44 минуты назад

    С сайта Роспотребнадзора: 30.04.2020 в Амурской области зарегистрировано десять новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.Таким образом, по состоянию на 30.04.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    36 минут назад

    амурская алена

    Аэропорт ни при каких обстоятельствах не закроют,из-за строительства ГПЗ. Трудно принимать решение нашему губернатору( коронавирус,пожары,мост,ГПЗ,безопасность населения,работа населения в таких условиях ),кому позволяют условия,сидите дома,это лучше,чем на больничной койке.



    Всё из перечисленного есть рукотворные проблемы. На ГПЗ деньжат хватит всех жителей области ими обклеить уже бы давно аэропорт свой построили, а его реально надо строить и в итоге будите строить!

  • Таранов

    Таранов
    29 минут назад

    А что по этому поводу говорит главный санитарный врач России Путин В.В

  • oleg orloff

    oleg orloff
    25 минут назад

    На сбежавшего завести уголовное дело за заражение семьи.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Dobrook

    Похоже надо готовиться к карантину.



    Не рискнёт .

    Ему проще объяснить нам, почему не сделал, чем отчитаться Гаранту, как посмел. )

  • Николай К.

    Николай К.
    7 минут назад

    Торговки хот-догами не являются потенциальными распространителями? И квас уже разливают в стаканчики. Я не думаю, что у них всё стерильно.

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