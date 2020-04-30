В Благовещенске с 1 по 5 мая возможно полное перекрытие моста через Зею

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья возможно полное перекрытие моста через Зею с 1 по 5 мая. Об этом сообщили в благовещенской мэрии.

«В связи с проведением ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея, в период с 1 по 5 мая возможно временное перекрытие движения для всех видов транспорта. Администрация Благовещенска просит жителей города и Амурской области воздержаться от поездок по мосту в указанный период», – прокомментировали в администрации.

Точное время, когда и на сколько будут закрывать движение по сооружению – неизвестно. Комментарий по поводу движения общественного транспорта региональный минтранс планирует предоставить позже.

26 апреля в границах моста был введен режим ЧС локального характера. Это связано с тем, что на полосе въезда в город просела плита перекрытия. С 27 апреля на мосту ввели ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, в том числе пассажирских автобусов.

Позднее, на полосе выезда из города выявили еще один потенциально опасный участок. И хотя визуально никаких повреждений там нет, дополнительное обследование показало, что со временем там также могут возникнуть дефекты конструкции. Оба участка огородили. Проводятся необходимые ремонтные работы. Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этом году и завершить в 2022-2023 году.