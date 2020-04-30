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сегодня, 15:06 23

В Благовещенске с 1 по 5 мая возможно полное перекрытие моста через Зею

В Благовещенске с 1 по 5 мая возможно полное перекрытие моста через Зею
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья возможно полное перекрытие моста через Зею с 1 по 5 мая. Об этом сообщили в благовещенской мэрии.

«В связи с проведением ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея, в период с 1 по 5 мая возможно временное перекрытие движения для всех видов транспорта. Администрация Благовещенска просит жителей города и Амурской области воздержаться от поездок по мосту в указанный период», – прокомментировали в администрации.

Точное время, когда и на сколько будут закрывать движение по сооружению – неизвестно. Комментарий по поводу движения общественного транспорта региональный минтранс планирует предоставить позже.

26 апреля в границах моста был введен режим ЧС локального характера. Это связано с тем, что на полосе въезда в город просела плита перекрытия. С 27 апреля на мосту ввели ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, в том числе пассажирских автобусов.

Позднее, на полосе выезда из города выявили еще один потенциально опасный участок. И хотя визуально никаких повреждений там нет, дополнительное обследование показало, что со временем там также могут возникнуть дефекты конструкции. Оба участка огородили. Проводятся необходимые ремонтные работы. Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этом году и завершить в 2022-2023 году.

Просмотров всего: 4804

#дороги #транспорт

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На мосту через Зею выявлен новый потенциально опасный участок
Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Сказочные ...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Антоха, а где взять других?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    доигрались

  • ay

    ay
    1 час назад



    Антоха, а где взять других?



    "откопать стюардессу" = поднять из могил руководителей 70-80 гг. иначе никак.

  • дед

    дед
    1 час назад

    давайте уже точно! я завтра поеду редиску посею.....а домой не вернусь?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я когда увидел на фото бетонные блоки, которыми оградили место провала, позвонил бывшему работнику Амурупрадора.

    Смотрю сейчас заменили на пластиковые ограждения.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    дед

    давайте уже точно! я завтра поеду редиску посею.....а домой не вернусь?



    Едешь по федералке в до Сковородино, там отворот на Джалинду, затем по Амуру сплавляешься до Благовещенска

  • ay

    ay
    1 час назад

    дед

    давайте уже точно! я завтра поеду редиску посею.....а домой не вернусь?



    так предупредили же. не исключено, что придётся дожидаться всходов ядрёного корнеплода. на том берегу, на том берегу.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    ))) прикольно, под таким соусом оформить карантин...вот что бы они делали, если бы мост рушиться не начал?! А так даже садоводы слова не скажут (почти).

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Tуман

    дед

    давайте уже точно! я завтра поеду редиску посею.....а домой не вернусь?



    Едешь по федералке в до Сковородино, там отворот на Джалинду, затем по Амуру сплавляешься до Благовещенска



    Пропуск только (за месяц) мало кто успел сделать) А так ничего маршрутик, красивый)

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    с ума сошли

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Через 10 дней во всех СМИ появятся новости с заголовками: "Две тысячи благовещенцев не могут вернуться домой и просят помощи у президента"

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А Вася будет стоять у карты Амурской области и с умным видом говорить, что для оставшихся на том берегу людей будет отправлен пумами гуманитарный груз

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Неужели они не понимают, что сегодня все отправятся на дачи на левый берег Зеи?

  • astravrm

    astravrm
    49 минут назад

    Как то не серьёзно все это. Нужно точное время. А то поехал собаку покормить и не вернулся домой.

  • старатель

    старатель
    43 минуты назад

    запустить ЖД мост для нужд автомобильного транспорта видать очень сложная задача ...

  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    старатель

    запустить ЖД мост для нужд автомобильного транспорта видать очень сложная задача ...



    Грузить автотранспорт на платформы

  • дед

    дед
    38 минут назад

    старатель

    запустить ЖД мост для нужд автомобильного транспорта видать очень сложная задача ...



    там настил автомобильный лет 25 назад сняли!!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Tуман

    Через 10 дней во всех СМИ появятся новости с заголовками: "Две тысячи благовещенцев не могут вернуться домой и просят помощи у президента"



    Им Государство будет выплачивать по 2400 рублей за каждый день! )

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    дед

    старатель

    запустить ЖД мост для нужд автомобильного транспорта видать очень сложная задача ...



    там настил автомобильный лет 25 назад сняли!!!!!



    Если поехать на уазике, то можно и по рельсам проскочить. )

  • Bender

    Bender
    5 минут назад

    Возможно перекрытие, возможно и не перекрытие, возможно всё. Уровень журналистики - ноль.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 минута назад

    дед

    старатель

    запустить ЖД мост для нужд автомобильного транспорта видать очень сложная задача ...



    там настил автомобильный лет 25 назад сняли!!!!!



    Сняли россиянцы? Эти могут только разрушать.

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Bender

    Возможно перекрытие, возможно и не перекрытие, возможно всё. Уровень журналистики - ноль.



    Да при чём тут журналисты? Власти ещё не получили добро из Москвы

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