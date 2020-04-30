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сегодня, 14:55 4

Въезд в Белогорск, Тынду и Благовещенск могут ограничить по аналогии со Свободным

Въезд в Белогорск, Тынду и Благовещенск могут ограничить по аналогии со Свободным
Фото: pixabay.com

В трех крупных амурских городах – в Белогорске, Тынде и Благовещенске – могут ввести ограничения на въезд по аналогии со Свободным. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Заболевание распространяется и будет распространятся, но от нас зависит, плавно этот процесс пройдет и умеренно или резко. Впереди майские праздники, но всем необходимо помнить и четко соблюдать все меры профилактики. Один из важнейших моментов – уберечь пожилых людей. Они в группе риска, и недостаточно просто им оставаться дома, необходимо, чтобы их родственники понимали всю меру ответственности, не приходите лишний раз в гости, если живете вместе, сами будьте максимально осторожны», – подчеркнул Василий Орлов.

Кроме того, в Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде закрывают гостиницы. Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование. Ограничения будут действовать с 1 по 11 мая, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Так мы скрываем истинную причину - разрушение моста через Зею

    Мудро, Вася

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    А причем тут, губернатор. Это железо и асфальт все изнашивается. Надо спросить в мэрии как проводили экспертизу независимую. и признали мост рабочим

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Наивный добряк

    А причем тут, губернатор. Это железо и асфальт все изнашивается. Надо спросить в мэрии как проводили экспертизу независимую. и признали мост рабочим



    А разве зейский мост находится в ведении города?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Наивный добряк

    А причем тут, губернатор. Это железо и асфальт все изнашивается. Надо спросить в мэрии как проводили экспертизу независимую. и признали мост рабочим



    Да конечно не при чём.

    Сначала он трубил, что город не закроем, так как не в его возможностях это сделать.

    Теперь он город хочет закрыть якобы чтобы предотвратить что? Инфекция уже в городе, если что...

    Город не Вася закрывает, город сам закрывается ввиду разрушения моста. А Вася подаёт это как своё решение, якобы ради спасения города.

    Вот только как он аэропорт закрывать собрался? ВПП начать реконструировать с 1 мая?

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