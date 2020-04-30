Въезд в Белогорск, Тынду и Благовещенск могут ограничить по аналогии со Свободным

В трех крупных амурских городах – в Белогорске, Тынде и Благовещенске – могут ввести ограничения на въезд по аналогии со Свободным. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Заболевание распространяется и будет распространятся, но от нас зависит, плавно этот процесс пройдет и умеренно или резко. Впереди майские праздники, но всем необходимо помнить и четко соблюдать все меры профилактики. Один из важнейших моментов – уберечь пожилых людей. Они в группе риска, и недостаточно просто им оставаться дома, необходимо, чтобы их родственники понимали всю меру ответственности, не приходите лишний раз в гости, если живете вместе, сами будьте максимально осторожны», – подчеркнул Василий Орлов.

Кроме того, в Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде закрывают гостиницы. Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья гостиницам запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование. Ограничения будут действовать с 1 по 11 мая, сообщает пресс-служба амурского правительства.