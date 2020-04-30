Амурские школы будут работать в перерыве между майскими праздниками дистанционно
В перерыве между майскими праздниками все школьники и студенты Приамурья будут учиться дистанционно. Такое решение 30 апреля приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Амурской области.
Таким образом, обучающиеся будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. 6, 7 и 8 мая для них пройдут удаленные занятия.
Что касается детских садов, то в эти три дня они работают в прежнем режиме – в формате дежурных групп. Организации дополнительного образования в указанный период не осуществляют свою деятельность или (если есть такая возможность) занимаются с детьми дистанционно.
О работе образовательных организаций области после всех выходных будет сообщено дополнительно 8 мая.
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