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30апреля
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сегодня, 14:56 3

Амурские школы будут работать в перерыве между майскими праздниками дистанционно

Амурские школы будут работать в перерыве между майскими праздниками дистанционно
Фото: www.amurobl.ru

В перерыве между майскими праздниками все школьники и студенты Приамурья будут учиться дистанционно. Такое решение 30 апреля приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Амурской области.

Таким образом, обучающиеся будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. 6, 7 и 8 мая для них пройдут удаленные занятия.

Что касается детских садов, то в эти три дня они работают в прежнем режиме – в формате дежурных групп. Организации дополнительного образования в указанный период не осуществляют свою деятельность или (если есть такая возможность) занимаются с детьми дистанционно.

О работе образовательных организаций области после всех выходных будет сообщено дополнительно 8 мая.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    мэр Москвы каникулы на это время объявил

  • Удача

    Удача
    1 час назад

    Ужас! Устали уже все! Что дадут эти три дня? Умнее дети станут? В Москве с 1 по 11 отдыхают, как ВВП сказал.

  • yuliablg444

    yuliablg444
    1 час назад

    хватит уже издеваться над детьми и их родителями. Дурдом какой-то

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