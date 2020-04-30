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сегодня, 14:50 0

В Благовещенске два специалиста брали взятки за регистрацию прав на недвижимость

В Благовещенске два специалиста брали взятки за регистрацию прав на недвижимость
Фото: /saratov24.tv/

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении ведущих специалистов – государственных регистраторов отдела регистрации прав управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Амурской области. Они обвиняются в получении взяток.

Как полагает следствие, государственные регистраторы в период 2015 по 2019 года получили взятки за ускорение совершения входящих в их должностные полномочия действий, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Их преступные действия установили и пресекли сотрудники УМВД России по Амурской области в ходе оперативных мероприятий.

Уголовные дела расследовались следственным отделом по Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области.

Действия одного специалиста квалифицированы по части 2 статьи 290 УК РФ, части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере). Общий размер взятки составил 98 тысяч рублей. Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия второго специалиста квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные в крупном размере). Общий размер взятки составил 155 тысяч рублей. Ему за совершение преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, сообщает областная прокуратура.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела рассмотрит по существу Благовещенский городской суд.

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#криминал #происшествия

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