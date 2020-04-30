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сегодня, 14:33 0

Обнаженная девушка попала в кадр во время эфира женатого журналиста (видео)

Обнаженная девушка попала в кадр во время эфира женатого журналиста (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Голая девушка попала в кадр во время прямого эфира женатого испанского журналиста Альфонсо Мерлоса Из-за самоизоляции все эфиры сейчас журналисты ведут из дома. Ролик был опубликован на Youtube и вызвал широкое обсуждение в Сети.

Как сообщают испанские СМИ, особенную неловкость ситуации добавляет то, что девушка – не супруга журналиста. Интернет-пользователи узнали в ней телеведущую Алексию Ривас.

После случившегося жена Альфонсо объявила о разводе. А пользователи Инстаграма забросали его страницу гневными комментариями, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее журналистка из США вела прямой эфир из ванной комнаты, когда на заднем плане появился ее обнаженный муж. Пользователи быстро распространили ролик по Сети.

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#ТВ #шоу-бизнес #юмор

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