Благовещенский оркестр Amur Jazz Band приглашает на виртуальный день джаза (видео)

Ежегодный международный праздник джаза, который отмечается 30 апреля, пройдет в виртуальном формате. Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band записал для своих зрителей подарок – музыкальную композицию Crunchy frog Гордона Гудвина.

Международный праздник проведет знаменитый исполнитель Херби Хэнкоком. Центральным событием дня станет масштабный онлайн концерт с участием артистов со всего мира, транслируемый в прямом эфире на сайте: jazzday.com.

Международный день джаза поддерживает более тысячи независимых организаторов по всему миру. ЮНЕСКО и Институт джаза имени Херби Хэнкока обратились с призывом к организаторам, артистам и поклонникам создать видеообращения, аудиозаписи и другие выражения участия, чтобы продемонстрировать солидарность и единство.

Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band не остался в стороне и отправил свои поздравления от музыкантов и солистов оркестра.

Первая скрипка оркестра Любовь Мурашова исполнила Summertime Джорджа Гершвина, а солист оркестра Алексей Анганзоров спел песню Feeling good американской певицы Нины Симон. Музыкальные композиции опубликованы на сайте: jazzday.com в разделе «Виртульный джазовый день».

«Джаз обладает силой поднимать настроение, придавать сил и бодрости духа, а это именно то, что нам необходимо в это непростое время – рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина. – Наш эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band никогда не забывает о своих зрителях и в Международный день джаза приглашает их отметить праздник вместе под девизом #JazzDayAtHome».

Городской дом культуры предлагает всем кто ежегодно отмечает день джаза в компании оркестра Amur Jazz Band не прерывать традицию, а посмотреть концерт 2019 года на YouTube-канале ГДК. В 2019 году праздник джаза в Благовещенске отмечали в Амурской областной филармонии. Концерт прошел в двух отделениях и собрал аншлаг, сообщает управление культуры Благовещенска.