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Благовещенский оркестр Amur Jazz Band приглашает на виртуальный день джаза (видео)

Благовещенский оркестр Amur Jazz Band приглашает на виртуальный день джаза (видео)

Ежегодный международный праздник джаза, который отмечается 30 апреля, пройдет в виртуальном формате. Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band записал для своих зрителей подарок – музыкальную композицию Crunchy frog Гордона Гудвина.

Международный праздник проведет знаменитый исполнитель Херби Хэнкоком. Центральным событием дня станет масштабный онлайн концерт с участием артистов со всего мира, транслируемый в прямом эфире на сайте: jazzday.com.

Международный день джаза поддерживает более тысячи независимых организаторов по всему миру. ЮНЕСКО и Институт джаза имени Херби Хэнкока обратились с призывом к организаторам, артистам и поклонникам создать видеообращения, аудиозаписи и другие выражения участия, чтобы продемонстрировать солидарность и единство.

Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band не остался в стороне и отправил свои поздравления от музыкантов и солистов оркестра.

Первая скрипка оркестра Любовь Мурашова исполнила Summertime Джорджа Гершвина, а солист оркестра Алексей Анганзоров спел песню Feeling good американской певицы Нины Симон. Музыкальные композиции опубликованы на сайте: jazzday.com в разделе «Виртульный джазовый день».

«Джаз обладает силой поднимать настроение, придавать сил и бодрости духа, а это именно то, что нам необходимо в это непростое время – рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина. – Наш эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band никогда не забывает о своих зрителях и в Международный день джаза приглашает их отметить праздник вместе под девизом #JazzDayAtHome».

Городской дом культуры предлагает всем кто ежегодно отмечает день джаза в компании оркестра Amur Jazz Band не прерывать традицию, а посмотреть концерт 2019 года на YouTube-канале ГДК. В 2019 году праздник джаза в Благовещенске отмечали в Амурской областной филармонии. Концерт прошел в двух отделениях и собрал аншлаг, сообщает управление культуры Благовещенска.

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#концерты #коронавирус #культура #музыка

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