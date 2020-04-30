Роспотребнадзор посоветовал амурчанам, как ездить на дачу и заниматься спортом на майских праздниках

В Амурской области Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике COVID-19 в период майских праздников. Чтобы не подвергать ни себя ни своих близких опасности в первую очередь советуют продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми, а также от поездок и посещений мест массового скопления людей.

Людей из групп риска рекомендуют поздравлять дистанционно, при помощи средств связи. При выходе из дома напоминают пользоваться масками и перчатками, особенно в магазинах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности – отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

«Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 метров», – советуют специалисты.

По возможности просят воздержаться от любых поездок, но если отказаться нельзя, то просят не расширять круг общения, уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками; в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними); при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию, после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте.

После приезда на дачу нужно провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов и общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, также соблюдя социальное дистанцирование.

При этом не нужно забывать о гигиене рук, мытье овощей и фруктов, посуду на природе использовать советуют только одноразовую

«Весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком. При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», – пишет Роспотребнадзор.

При этом на природе необходимо принимать также меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.