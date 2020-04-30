Благовещенка, вдохновленная фильмом «Один день», объявила сбор средств для ветеранов

Фото: кадр из фильма "Один день"

Как рассказала Амур.инфо Виктория Зенина, на собранные средства она хочет купить торты и пироги и отвезти в два таких учреждения в Благовещенске: на Театральной, 96 и Зейской, 319. Сейчас там проживают 119 человек.

«Мы не будем ограничиваться только ветеранами войны, конечно, кого-то обидеть не хочется. Кроме денег, собираем детские поделки, рисунки… Если сумма будет больше, чем требуется, деньги переведу на счет дома ветеранов и на эти деньги построят лавочку или беседку», – рассказала Виктория.

Девушка призналась, что на доброе дело ее сподвиг фильм «Один день. Как живут ветераны», снятый амурской журналисткой Ириной Стругачевой и оператором Андреем Молевым. Главными героями этой ленты стали участники военных действий, труженики тыла и узники концлагерей. Авторы фильма призывают вспоминать об этих людях не только 9 мая.

После просмотра фильма последовало много эмоциональных комментариев. Авторов ленты благодарят за работу, за внимание к героям. У многих интервью ветеранов и кадры их жизни вызвали слезы и желание помочь. Так, накануне в Благовещенске ради этого решили объединиться бизнесмены. Свою лепту решила внести и благовещенка Виктория Зенина.

Девушка рассказала, что окончила ДальГАУ и работает на птицефабрике «Амурский бройлер», исполняет обязанности заведующей лабораторией очистных сооружений. Организовать такую акцию она решила впервые. Пока на счет поступило около 5 тысяч рублей. «Я не думала, что люди откликнутся. Еще девочка мне написала, она печет капкейки, и испечет для наших ветеранов к 9 мая», – добавила Виктория.

В свою очередь, о собранных средствах девушка обещает отчитываться в своем инстаграм-аккаунте.

Желающие могут переводить средства через мобильный банк, привязанный к номеру телефона 8-924-670-62-01. При переводе Виктория просит указывать, что деньги предназначены на помощь ветеранам.

В благовещенских домах для одиноких престарелых проживают не только ветераны войны, но также и ветераны труда и граждане вообще без категорий. К инициативе Виктории Зениной в учреждении отнеслись положительно. «Наши жители любят внимание и заслуживают его. Помощь извне всегда поддерживает, даже телефонный звонок, тем более мы с завтрашнего дня закрываемся на полный карантин. Но подарки сможем принять – у нас есть есть санпропускник, все принимаем и обрабатываем» – рассказала директор Благовещенского дома для одиноких престарелых «Ветеран» Марина Штыкун.