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30апреля
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сегодня, 13:56 0

Ведущего инженера космодрома Восточный осудили за халатность на 1,7 миллиона

Ведущего инженера космодрома Восточный осудили за халатность на 1,7 миллиона
Фото: roscosmos.ru

Ведущего инженера по надзору за строительством ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» признали виновной в преступлении по статье «Халатность» УК РФ. По материалам уголовного дела, обвиняемая необоснованно подписывала документы о выполненных работах по монтажу одного из объектов жизнеобеспечения ЗАТО Циолковский.

Нарушение принесло ущерб госбюджету РФ в 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет РИА «SM-News» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Отмечается, что дело было заведено по материалам УФСБ России по Амурской области.

«Решением Свободненского районного суда Амурской области виновной в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев, с удержанием 10 % заработной платы в доход государства», — сообщил источник издания.

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#происшествия #финансы

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