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сегодня, 14:11 0

5 недооцененных сериалов, которые всем стоит посмотреть

Содержание

1. «Волшебники»

2. «12 обезьян»

3. «Блудный сын»

4. «Жизнь матрешки»

5. «Призраки дома на холме»

5 недооцененных сериалов, которые всем стоит посмотреть
Фото: mohamed Hassan с сайта Pixabay

Перед праздниками многие ищут себе сериальчик, чтобы скоротать выходные на самоизоляции. Мы сделали подборку из пяти сериалов, которые мало кто видел, но они заслуживают вашего внимания.

1

«Волшебники»

В сериале рассказывается о судьбе Квентина Колдуотера и его друзей, которые учатся вместе в школе волшебства (нет, это необычная штампованная школа волшебства). На протяжении 5 сезонов друзья сталкиваются со множеством препятствий, решают задачи и сталкиваются с различного рода препятствиями.

В сериале нет сказки. Это вполне реальный мир, который меняется от худшего к самому худшему. Первые серии могут показаться скучными, так как не совсем понятно, что и к чему. Дальше же сериал затягивает.

Всем любителям «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Хроник Нарнии» и «Сверхъестественного» просим проходить мимо или по крайней мере оставить попытки сравнения «Волшебников «с этими фильмами и сериалами.

2

«12 обезьян»

Главный герой – уголовник из постапокалиптического будущего. Его осудили за дерзкое поведение и неподчинение властям. В 2015 году некий вирус уничтожил практически полностью человечество, а те, кому удалось выжить, укрылись под землей. В то время ученые уже изобрели технологию путешествия во времени, и Коул стал тем, на ком испытывают технологию. Он должен отправиться в прошлое для предотвращения пандемии. Если у него удастся спасти человечество – власти простят его преступление.

Смысла оглядываться на фильм 1995 года нет. Кроме главного сюжета и имен некоторых героев – общего практически нет. Но сериал затягивает, он воспринимается легко и хочется посмотреть все и сразу. Кто не видел – вперед смотреть.

3

«Блудный сын»

Криминальный психолог ФБР лучше всех разбирается в поведении маньяков и составляет на них досье. Как так получилось? Дело в том, что его родной отец – серийный убийца по кличке Хирург. Малькольму предстоит консультироваться с папой по поводу новых дел и параллельно самому не сойти с ума.

Этот сериал – наследник «Ганнибала» и «Декстера». Начало сериала многообещающее, каждый эпизод посвящен конкретному делу. Связь сквозь все серии проходит через внутреннее состояние психолога, его страхи и тайны.

4

«Жизнь матрешки»

На вечеринке по поводу своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведёт вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова - каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.

Создатели фильма не стали углубляться в попытки объяснить происходящее с героями, они показывают и ищут проблемы «внутри» героев. В фильме затрагивается тема солипсизма. И это заставляет задуматься, а что с моей жизнью не так.

5

«Призраки дома на холме»

начале 1990-х семья с пятью детьми переезжает в старый особняк в лесу. Супруги намерены отремонтировать дом и с выгодой продать, но в первую же ночь младшая девочка видит призрака. Это место хранит множество тайн, и даже через много лет, уже взрослыми, жившие в нём никак не могут разобраться со своей жизнью.

История на первый взгляд банальна. Первые несколько серий оказываются очень скучными и депрессивными. Первые несколько серий нам рассказывают про каждого героя в отдельности.

Среди огромного числа фильмов о домах с приведениями, этот сериал стоит выделить. Его отличает психологичность героев, не присущая ранее фильмам данного жанра. Все персонажи настолько яркие и интересные, что о каждом из них можно снять отдельный сериал.

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#карточки #кино

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