5 недооцененных сериалов, которые всем стоит посмотреть
Перед праздниками многие ищут себе сериальчик, чтобы скоротать выходные на самоизоляции. Мы сделали подборку из пяти сериалов, которые мало кто видел, но они заслуживают вашего внимания.
1
«Волшебники»
В сериале рассказывается о судьбе Квентина Колдуотера и его друзей, которые учатся вместе в школе волшебства (нет, это необычная штампованная школа волшебства). На протяжении 5 сезонов друзья сталкиваются со множеством препятствий, решают задачи и сталкиваются с различного рода препятствиями.
В сериале нет сказки. Это вполне реальный мир, который меняется от худшего к самому худшему. Первые серии могут показаться скучными, так как не совсем понятно, что и к чему. Дальше же сериал затягивает.
Всем любителям «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Хроник Нарнии» и «Сверхъестественного» просим проходить мимо или по крайней мере оставить попытки сравнения «Волшебников «с этими фильмами и сериалами.
2
«12 обезьян»
Главный герой – уголовник из постапокалиптического будущего. Его осудили за дерзкое поведение и неподчинение властям. В 2015 году некий вирус уничтожил практически полностью человечество, а те, кому удалось выжить, укрылись под землей. В то время ученые уже изобрели технологию путешествия во времени, и Коул стал тем, на ком испытывают технологию. Он должен отправиться в прошлое для предотвращения пандемии. Если у него удастся спасти человечество – власти простят его преступление.
Смысла оглядываться на фильм 1995 года нет. Кроме главного сюжета и имен некоторых героев – общего практически нет. Но сериал затягивает, он воспринимается легко и хочется посмотреть все и сразу. Кто не видел – вперед смотреть.
3
«Блудный сын»
Криминальный психолог ФБР лучше всех разбирается в поведении маньяков и составляет на них досье. Как так получилось? Дело в том, что его родной отец – серийный убийца по кличке Хирург. Малькольму предстоит консультироваться с папой по поводу новых дел и параллельно самому не сойти с ума.
Этот сериал – наследник «Ганнибала» и «Декстера». Начало сериала многообещающее, каждый эпизод посвящен конкретному делу. Связь сквозь все серии проходит через внутреннее состояние психолога, его страхи и тайны.
4
«Жизнь матрешки»
На вечеринке по поводу своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведёт вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова - каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.
Создатели фильма не стали углубляться в попытки объяснить происходящее с героями, они показывают и ищут проблемы «внутри» героев. В фильме затрагивается тема солипсизма. И это заставляет задуматься, а что с моей жизнью не так.
5
«Призраки дома на холме»
начале 1990-х семья с пятью детьми переезжает в старый особняк в лесу. Супруги намерены отремонтировать дом и с выгодой продать, но в первую же ночь младшая девочка видит призрака. Это место хранит множество тайн, и даже через много лет, уже взрослыми, жившие в нём никак не могут разобраться со своей жизнью.
История на первый взгляд банальна. Первые несколько серий оказываются очень скучными и депрессивными. Первые несколько серий нам рассказывают про каждого героя в отдельности.
Среди огромного числа фильмов о домах с приведениями, этот сериал стоит выделить. Его отличает психологичность героев, не присущая ранее фильмам данного жанра. Все персонажи настолько яркие и интересные, что о каждом из них можно снять отдельный сериал.
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