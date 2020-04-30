На фоне пандемии россияне ожидают снижения зарплат на 11%

Кризис, связанный с пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, уже сказался на восприятии россиянами своего материального благосостояния. В среднем по стране граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%, показал опрос дочерней компании Сбербанка.

Экономический кризис, по сути, еще не начался, но люди уже изменили свое представление о том, какой должна быть справедливая оплата их труда. Такие результаты в ходе опроса, проведенного в апреле в 37 российских городах с населением от 500 тысяч человек, получила компания «Сбербанк страхование жизни». Причем с пессимизмом смотрят на свои доходы жители 35 городов, то есть большинство опрошенных.

Если летом 2019 года люди считали справедливой оплату труда в размере 66 тысяч рублей, то сейчас готовы согласиться на 59 тысяч. Зарплатные ожидания снизились практически во всех городах, где проводился опрос. Больше остальных планку достойной оплаты труда понизили жители Москвы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тысячу рублей. При этом, как показал опрос, одновременно люди воспитывают в себе и привычку к сбережениям. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что мнение россиян по поводу сокращения доходов может оказаться слишком оптимистичным — как минимум вдвое.

Как отмечается в исследовании, различия присутствуют не только в зависимости от места жительства, но и возраста. В целом более оптимистична молодежь — россияне младше 35 лет считают достойной оплату труда в 61 тысячу рублей, а люди старше 35 лет — в 56 тысяч. Но есть и исключения.

Наряду со снижением оценки справедливой зарплаты опрос выявил и увеличение доли тех, кто ориентирован на накопления и сбережения. Если в прошлом году 27 % участников исследования заявляли, что стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, то в начале апреля 2020 года их доля выросла до 35%.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что ожидания россиян могут оказаться слишком оптимистичными. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмилы Ивановой-Швец, пока трудно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с зарплатами — особенно в сфере малого и среднего бизнеса, где занято более четверти работающих. И если некоторые отрасли (розничная торговля, информация и связь, водоснабжение) будут чувствовать себя более-менее уверенно, то по образованию, туризму, спорту, индустрии красоты нанесен существенный удар.

По мнению эксперта, сейчас люди еще оптимистично оценивают свои перспективы по доходам, поскольку в последние годы население привыкло, что пусть и минимальными темпами, но заработки росли.

«В связи с этим для многих сохранение зарплаты на прежнем уровне является необходимым, а перспективы ее возможного снижения выглядят не столь пугающими. А необходимость увеличения доходов отходит на второй план. Другими словами, люди готовы зарабатывать меньше, но зарабатывать на постоянной основе. Основным страхом является потеря работы и риск ее долгого поиска», – считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Так же эксперт объяснил и переход к сберегательной модели. По его словам, люди будут отказываться от крупных покупок и по максимуму концентрироваться на создании подушки безопасности на случай потери работы. При этом, утверждает Антон Покатович, этот процесс будет неравномерным в разных регионах. Например, в городах, где сосредоточено значительное количество производств, люди могут рассчитывать на более быстрое восстановление экономики.

«Но в некоторых регионах ситуация с доходами и безработицей может ухудшаться более стремительно. Для поддержки уровня жизни граждане могут на вынужденной основе увеличивать спрос на кредиты, что добавит давления на их семейные бюджеты. И после окончания кризиса им придется искать возможности для увеличения своих доходов», – считает представитель «БКС Премьер».

В этой связи итоги опроса могут выступать в пользу увеличения ожиданий людей по «комфортному» уровню зарплат, подытожил он. А Людмила Иванова-Швец напомнила о мерах господдержки экономики, на которую рассчитывают многие граждане, полагая, что не останутся без помощи и средств к существованию.