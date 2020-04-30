Международные эксперты назвали смертельно опасные сопутствующие заболевания при COVID-19

Ожирение повышает риск смерти от коронавируса почти на 40 %, деменция – на 39 %, а сердечные заболевания – на 31 %. Исследование, которое считается крупнейшим в своем роде в Европе, показало, что более половины (53%) заразившихся COVID-19 пациентов имели как минимум одну сопутствующую патологию.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные международной ассоциации по острым респираторным и новым инфекциям (ISARIC). Исследования провела команда ведущих британских ученых-инфекционистов, которые являются частью глобальной системы по планированию пандемии.

В ходе исследования были рассмотрены 16 749 случаев госпитализации в период с 6 февраля по 18 апреля в больницах Англии, Шотландии и Уэльса.

Выяснилось, что почти у трети заболевших (29 %) были сердечные заболевания состояния, которые блокируют кровеносные сосуды и затрудняют перекачивание крови и кислорода по всему организму. Почти пятая часть (19 %) страдает диабетом, столько же – заболеваниями легких, 15 % - заболеваниями почек, а 14 % - астмой.

При этом специалисты отмечают любопытную деталь: менее 10 % госпитализированных были курильщиками. Это на треть меньше, чем национальный показатель в 14,4 процента.

Это позволило исследователям предположить, что курильщики чуть меньше рискуют заболеть COVID-19. При этом такой эффект они назвали «странным». Некоторые эксперты говорят, что больницы, вероятно, не регистрируют статус курения пациентов должным образом, возможно, потому что сами слишком заняты, или же пациенты слишком больны, чтобы отвечать, либо же они лгут о том, что не курят.

В общем и целом эксперты пришли к выводу, что чем здоровее организм человек, тем ниже вероятность заболеть коронавирусом. Отмечено, что у людей с повышенным давлением кровь циркулирует хуже, потому что их сосуды уже.

Это не только замедляет путь кислорода к органам, но также означает, что иммунные клетки в крови не способны проникать в вирус так быстро, как это необходимо.

«Если у вас диабет, – говорят специалисты, – у вас высокий уровень сахара, и ваша кровь становится похожей на патоку».

«Физически иммунной системе труднее добраться до вируса. Вирус наносит большой ущерб еще до того, как иммунная система осознает, что происходит. Но даже когда тело, наконец, отреагирует, поврежденные иммунные клетки, которые годами насыщались сахаром, не сработают так, как должны».

Исследование ISARIC также выявило, что треть пациентов с коронавирусом, поступивших в больницы NHS, умирают от этой болезни, а также не выживают более половины пациентов, находящихся на ИВЛ.