Амурские пожарные потушили 36 палов (фото,видео)

191 человек и 44 единицы техники за минувшие сутки были привлечены в Амурской области к тушению 36 палов сухой растительности. Все палы были ликвидированы, общая площадь горения составила более 340 гектаров.

Палы зарегистрированы в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Октябрьском, Свободненском и Сковородинском районах, а также в Благовещенске, Завитинске, Свободном, Сковородине, Шимановске и поселке Прогресс.

С начала пожароопасного периода в Приамурье потушено 861 возгорание сухой растительности на площади более 13 200 гектаров. В тушении было задействовано 5 611 человек и 1 447 единиц техники, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС.

«В последние дни апреля пожарным области приходится работать в очень сложных условиях, – рассказал заместитель начальника Амурского управления МЧС Константин Рыбалко. – В Приамурье установилась сухая и ветреная погода. Огонь по сухой траве, подгоняемый ветром, распространяется, можно сказать, молниеносно, причем нередко меняет направление, что тоже усложняет тушение. Для защиты населенных пунктов, там, где нет пожарных формирований, создано 20 временных пожарных постов. В специализированной пожарно-спасательной части создана группа быстрого реагирования, оснащенная необходимым оборудованием для тушения палов, которая, например, вчера вечером оперативно выехала в поселок Новорайчихинск для оказания помощи местному пожарно-спасательному гарнизону в тушении пала. Пожарные несут службу в режиме повышенной готовности, работают в прямом смысле на износ, чтобы не допустить перехода пожаров и палов на населенные пункты. Впереди 10 праздничных и нерабочих дней, убедительно прошу жителей области быть предельно осторожными с огнем, не разжигайте костры, не поджигайте сухую траву».

Пал площадью около 250 га тушили 29 апреля в Магдагачинском районе. Сухая трава горела в открытом поле в трех километрах от поселка Магдагачи. В тушении были задействованы огнеборцы 33-й пожарно-спасательной части поселка и добровольной пожарной дружины. Около шести часов понадобилось пожарным для ликвидации возгорания.

29 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 554 профилактических рейда, составлено 59 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Амурской области вынесено 255 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 573 000 рублей.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории Амурской области установлен особый противопожарный режим. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них – запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого, ужесточены и меры административного наказания.

В праздничные и нерабочие дни мая число патрульных и контрольно-патрульных групп в населенных пунктах области будет увеличено. В зоне особого внимания – садовые и дачные товарищества, частный сектор, окрестности населенных пунктов, примыкающие к лесным массивам. Главная задача этих групп – предотвращение возникновения палов и пожаров, профилактическая работа с населением.