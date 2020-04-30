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30апреля
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13 мастерских в учебных заведениях Приамурья обновят свое оборудование

13 мастерских в учебных заведениях Приамурья обновят свое оборудование
Фото: www.amurobl.ru

Амурские колледжи продолжают улучшать условия обучения студентов за счет обновления материально-технической базы. Заявки на конкурс Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» готовят три образовательные организации: Благовещенский политехнический колледж, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и Амурский колледж строительства и ЖКХ.

Победа в нем обеспечит учреждения финансированием, которое в 2021 году позволит модернизировать 13 мастерских, сообщает правительство Амурской области.

В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства оборудовать по последнему слову техники планируется пять мастерских, в которых студенты будут получать новые компетенции по кузовному ремонту, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, окраске автомобилей, управлению автогрейдером и экскаватором.

Амурскому колледжу строительства и ЖКХ необходимо обновление мастерских по направлениям: «Сантехника и отопление», «Технология информационного моделирования BIM», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Облицовка плиткой».

В новых помещениях Благовещенского политехнического колледжа планируется обучение по специальностям: «Геодезия», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Подземные горные работы», «Охрана окружающей среды».

«В грантовом конкурсе наши учреждения участвуют в третий раз, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки регионального министерства Михаил Захаров. – За два предыдущих года финансирование из федерального бюджета получили три организации профессионального образования. В прошлом году в Амурском колледже сервиса и торговли на 9,5 миллионов рублей создано пять мастерских. В этом году поддержку на общую сумму 55 миллионов рублей получили два ссуза – Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж. До конца 2020 года в них будет оборудовано девять мастерских».

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#конкурсы #областная власть #образование #ссузы

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