В Приамурье более 400 ветеранам до осени отремонтируют жилье

Более 400 амурских ветеранов и приравненных к ним категорий амурчан Великой Отечественной войны будут жить в обновлённых квартирах. В муниципалитетах Приамурья ремонтируют жильё пенсионерам. Часть работ успели выполнить до введения режима самоизоляции, остальные работы будут доделаны после стабилизации эпидобстановки.

В некоторых муниципалитетах продолжается приём заявок от участников войны, узников концлагерей, тружеников тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Все работы в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области» должны завершить к сентябрю.

Сейчас ремонтные работы в домах и квартирах ветеранов не ведутся в связи с распространением коронавирусной инфекции. В некоторых муниципалитетах отремонтировать жильё успели до режима самоизоляции. Работы продолжатся после того, как нормализуется эпиобстановка в регионе.

В городе Тынде двум ветеранам квартиры уже отремонтировали. Ещё 8 жителей города ждут своей очереди. В этом году столице БАМа выделили более 700 тысяч рублей из регионального бюджета на ремонтные работы. Всего на эти цели потратят 900 тысяч рублей с учётом софинансирования из городского бюджета. В Белогорске тоже стартовал ремонт жилья ветеранам. Здесь жилищные условия улучшат 33 ветеранам, потратив 3,3 миллиона рублей областных средств. 14 райчихинских ветеранов будут жить в отремонтированных квартирах, на которые направили 1,2 миллиона рублей.

Больше всего приведут в порядок домов и квартир ветеранам в городе Свободном. Ремонт пройдёт в 52 помещениях. На это региональные власти выделили почти 4 миллиона рублей. В ЗАТО Циолковский жильё обновят у 2 ветеранов, потратив 150 тысяч рублей областных средств, а в Шимановске ремонт проведут в 11 квартирах, где живут ветераны. На это потратят более 1 миллиона рублей областных средств. В Благовещенске отремонтируют 114 домов ветеранам на общую сумму более 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона.

В Архаринском районе жилищные условия улучшат 8 ветеранам. На это потратят около 1 миллиона рублей областных средств. Больше 1 миллиона рублей получил Благовещенский район от региональных властей, где уже стартовал ремонт 10 домов и квартир пенсионеров. В Ромненском районе приведут в порядок 7 жилых помещений, потратив на это более 600 тысяч рублей обастных средств. В Зейском районе ремонту подлежат 23 квартиры, где проживают ветераны. На это выделено 1,4 миллиона рублей областных средств.

К ремонту приступили и в Завитинском районе, где предстоит отремонтировать 17 объектов. На ремонт жилья ветеранам муниципалитет получил 1,1 миллиона рублей из областного бюджета. Чуть меньше предстоит отремонтировать домов и квартир в Ивановском районе – 14. На эти цели район потратит 1,4 миллиона рублей. На ремонт 4 домов и квартир в Свободненском районе выделено более 400 тысяч рублей из бюджета региона.

В обновлённое жилье в Константиновском районе переедут 9 ветеранов. На ремонт такого количества домов и квартир из областного бюджета выделили более 400 тысяч рублей. На 400 тысяч рублей больше потратит Мазановский район, где приведут в порядок жильё у 7 ветеранов. В Серышевском районе уже отремонтировали 2 дома, где живут ветераны. Всего в порядок здесь приведут 13 помещений, потратив более 800 тысяч рублей областных средств. В Тамбовском районе уже отремонтировали 12 помещений, где живут ветераны. В планах привести в порядок ещё 13 домов. На это из регионального бюджета выделен 1,1 миллиона рублей.

Михайловский район улучшит жилищные условия 7 ветеранам, потратив на это почти 800 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета. Примерно в такую же сумму обойдётся ремонт 8 помещений, где живут пенсионеры Октябрьского района. В Тындинском районе привели в порядок 4 квартиры. В планах отремонтировать ещё 3. На это району из регионального бюджета выделено более 200 тысяч рублей. Бурейский район обновит условия проживания 16 ветеранов. На ремонт жилья здесь региональные власти выделили 1,6 миллиона рублей.

В Белогорском районе дома отремонтировали 9 ветеранам. Общая сумма всех работ – 504 тысячи рублей, выделенных из областного бюджета. 18 пенсионеров Сковородинского района тоже будут жить в улучшенных условиях. На это потратят 1,2 миллиона рублей из областного бюджета и 300 тысяч рублей из районного бюджета. В посёлке городского типа Прогресс уже отремонтировли 7 квартир. Всего здесь приведут в порядок жильё 20 ветеранам. На это потратят более 950 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета. В городе Зея в обновлённых квартирах будут жить 13 ветеранов. На ремонт в них потратят 1,3 миллиона рублей.

Более 800 тысяч рублей потратят власти Магдагачинского района на то, чтобы привести в порядок жильё 9 ветеранам, проживающим на территории муниципалитета. В Селемджинском районе ремонт ждут 5 ветеранов. Работы обойдутся более чем в 300 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета. В Шимановском районе отремонтируют 4 дома. На это потратят более 200 тысяч рублей, выделенных из регионального бюджета.

Ремонтные работы, которые проходят в домах и квартирах ветеранов, разнообразные: замена и ремонт кровли, установка сантехники, покраска стен, замена полов и установка новых окон и дверей. В некоторых домах строителям предстоит заменить печи. Этот вид работ запланирован на летнее время.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме этого, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей.

По указу Президента страны Владимира Путина в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны будет выплачено 75 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны из числа узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено 50 тысяч рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 999 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 1 219 участников трудового фронта, сообщает областное правительство.