За добрые дела в Амурской области обещают награду

Добрые дела амурской молодежи будут поощрены. В области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

«Конкурс проводится в целях реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», а также формирования заявки от Амурской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова. – В случае победы в финале конкурсанты получат финансовую поддержку в размере до 800 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию проектов».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, оформленную в виде проекта по одному из следующих направлений: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, «серебряное» добровольчество.

Приме заявок осуществляется до 20 мая включительно.

Необходимые консультации можно получить в отделе молодежной политики министерства образования и науки Амурской области и Ресурсном центре развития добровольчества Амурской области по телефонам: 226-987, 226-522 (код города – 4162) и электронному адресу: rescenter28@yandex.ru.

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» расположено на сайте регионального Минобрнауки.