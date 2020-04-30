Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

За добрые дела в Амурской области обещают награду

За добрые дела в Амурской области обещают награду
Фото: www.amurobl.ru

Добрые дела амурской молодежи будут поощрены. В области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

«Конкурс проводится в целях реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», а также формирования заявки от Амурской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова. – В случае победы в финале конкурсанты получат финансовую поддержку в размере до 800 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию проектов».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, оформленную в виде проекта по одному из следующих направлений: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, «серебряное» добровольчество.

Приме заявок осуществляется до 20 мая включительно.

Необходимые консультации можно получить в отделе молодежной политики министерства образования и науки Амурской области и Ресурсном центре развития добровольчества Амурской области по телефонам: 226-987, 226-522 (код города – 4162) и электронному адресу: rescenter28@yandex.ru.

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» расположено на сайте регионального Минобрнауки.

Просмотров всего: 251

#конкурсы #помощь

распечатать


В России и мире

Победившую в шоу «Голос.Дети» Олесю Казаченко затравили и упрекают в подтасовке голосов
Общество 7

Амурчанам, застрявшим в Хэйхэ, предложили улететь в Россию на самолете из Шанхая
Общество

Амурские бизнесмены объединяются, чтобы подарить ветеранам праздник

В России и мире

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь