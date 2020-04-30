Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

Российские пожарные отмечают профессиональный праздник (видео)

Российские пожарные отмечают профессиональный праздник (видео)
Фото: mchs.gov.ru

В России свой профессиональный праздник 30 апреля отмечает пожарная охрана. В 2020 году службе исполняется 371 год. Празднику уже более двадцати лет.

Праздник был учрежден Указом Президента РФ 30 апреля 1999 года как знак признательности за заслуги пожарной охраны и ее вклад в обеспечение пожарной безопасности страны.

Сегодня в стране действует около 1 600 гарнизонов пожарной охраны общей численностью почти 550 тысяч человек. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, а также добровольцы.

Поздравление огнеборцов от министра МЧС России Евгения Зиничева опубликовал сайт ведомства.

«Пожарная служба - самая многочисленная в составе нашего ведомства, – подчеркнул Евгений Зиничев в своем поздравлении. – Ваша служба – это подвиг во имя спасения, пример преданности благородному делу, сочетание мужества, героизма и высокого профессионализма. Только в этом году на пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях вами спасено более 70 тысяч человек».

С видео-поздравлением своих коллег обратился начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов

С поздравлением сотрудникам пожарной охраны обратился и председатель Законодательного собрания Амурской области.

«Ваша служба – непрерывная череда подвигов, написал Вячеслав Логинов. – Постоянно находясь в боевой готовности, вы первыми вступаете в битву с пожарами, сражаясь за жизнь людей и сохранность их жилища, вы отважно боретесь с природной стихией – усмиряя огонь, неделями не выходя из лесов, тайги. И хотя из года в год вам на помощь приходят современное оборудование и техника, ваш труд легче не становится – по-прежнему требуется выносливость, безупречная реакция, а порой и хладнокровие. Пожарные как никто другой заслуживают слова восхищения.

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично желаю вам успешно следовать служебному долгу и зову сердца, всегда быть готовыми прийти на помощь. А вашим семьям – терпения и спокойствия в часы ожидания, веры в хорошее окончание очередной смены».

Просмотров всего: 71

#МЧС #праздники

распечатать


Общество

В Белогорске прогремит салют, посвященный Победе
Коронавирус 5

Алкоголь не поможет: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по майским выходным
Эхо Москвы 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: День Победы в условиях пандемии
Общество 5

В Амурском управлении МЧС назначен новый начальник
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь