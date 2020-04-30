Российские пожарные отмечают профессиональный праздник (видео)

В России свой профессиональный праздник 30 апреля отмечает пожарная охрана. В 2020 году службе исполняется 371 год. Празднику уже более двадцати лет.

Праздник был учрежден Указом Президента РФ 30 апреля 1999 года как знак признательности за заслуги пожарной охраны и ее вклад в обеспечение пожарной безопасности страны.

Сегодня в стране действует около 1 600 гарнизонов пожарной охраны общей численностью почти 550 тысяч человек. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, а также добровольцы.

Поздравление огнеборцов от министра МЧС России Евгения Зиничева опубликовал сайт ведомства.

«Пожарная служба - самая многочисленная в составе нашего ведомства, – подчеркнул Евгений Зиничев в своем поздравлении. – Ваша служба – это подвиг во имя спасения, пример преданности благородному делу, сочетание мужества, героизма и высокого профессионализма. Только в этом году на пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях вами спасено более 70 тысяч человек».

С видео-поздравлением своих коллег обратился начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов

С поздравлением сотрудникам пожарной охраны обратился и председатель Законодательного собрания Амурской области.

«Ваша служба – непрерывная череда подвигов, написал Вячеслав Логинов. – Постоянно находясь в боевой готовности, вы первыми вступаете в битву с пожарами, сражаясь за жизнь людей и сохранность их жилища, вы отважно боретесь с природной стихией – усмиряя огонь, неделями не выходя из лесов, тайги. И хотя из года в год вам на помощь приходят современное оборудование и техника, ваш труд легче не становится – по-прежнему требуется выносливость, безупречная реакция, а порой и хладнокровие. Пожарные как никто другой заслуживают слова восхищения.

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично желаю вам успешно следовать служебному долгу и зову сердца, всегда быть готовыми прийти на помощь. А вашим семьям – терпения и спокойствия в часы ожидания, веры в хорошее окончание очередной смены».