На подготовку к отопительному сезону в Приамурье выделят 330 миллионов рублей

Для подготовки жилищно-коммунального комплекса Приамурья к отопительному периоду 2020-2021 годов планируется замена 88 котлов, установка 3 модульных автоматизированных котельных, замена 4,1 километра тепловых сетей, замена 3,4 километров водопроводных сетей, замена 0,2 километра канализационных сетей, бурение 6 скважин питьевого водоснабжения. На это будет выделено 330 миллионов рублей.

Как сообщил министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев на заседании правительства, план поставки топливно-энергетических ресурсов в отопительном периоде 2020-2021 годов всего составит: 1 638,4 тысячи тонн угля; 42,9 тысячи тонн мазута; 10,5 тысячи тонн дров.

На сегодняшний день отопительный период в регионе продолжается и проходит в штатном режиме. Отключение отопления в домах будет производиться с учетом фактических погодных условий в районах области, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке плюс 8 градусов, на основании распорядительных документов глав муниципалитетов.

По состоянию на 22 апреля 2020 года фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций Приамурья составили: 146 тысяч тонн угля или 225 % (план – 65 тысяч тонн); 1,8 тысячи тонн мазута или 92 % (план – 2 тысячи тонн); 1,6 тысячи тонн дров или 323 % (план – 0,5 тысячи тонн).