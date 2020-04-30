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сегодня, 11:51 0

Два предприятия в Приамурье первыми начали сеять сою

Два предприятия в Приамурье первыми начали сеять сою
Фото: https://agrostory.com/

Два сельскохозяйственных предприятия Тамбовского района «Приамурье» и «Амурский партизан» первыми в регионе приступили к посеву фирменной культуры – сои. К посеву приступили на землях Октябрьского района, которые менее подверглись переувлажнению после недавнего циклона.

Под посев используется среднеспелый сорт сои «Нега-1» селекции института сои. Температура почвы, где начали сев, установилась в пределах плюс 6…8°С, которая, по данным учёных института сои, близка к оптимальной для данного сорта.

Семена перед посевом протравливаются системными протравителями, что дает дополнительную защиту семян от болезней.

По мере подсыхания полей, установления оптимальной температуры почвы в посев сои будут включаться и другие хозяйства области. Всего в этом году, согласно рабочему плану, фирменную культуру планируется разместить на площади 862 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года, сообщает региональное правительство.

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#сельское хозяйство

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