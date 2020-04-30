В Благовещенске дорожная авария унесла жизнь одного из водителей (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в ночь с 29 на 30 апреля произошло смертельное ДТП. Столкнулись Mitsubishi RVR и Lexus. Авария унесла жизнь одного из водителей.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Любовь Чуприна