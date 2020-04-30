В Благовещенске дорожная авария унесла жизнь одного из водителей (фото, видео)
В Благовещенске в ночь с 29 на 30 апреля произошло смертельное ДТП. Столкнулись Mitsubishi RVR и Lexus. Авария унесла жизнь одного из водителей.
«30 апреля около 00:00 в Благовещенске на улице Ленина, 40 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: Mitsubishi RVR под управлением гражданина 1978 года рождения и автомобиля Lexus под управлением молодого человека 2000 года рождения. В результате ДТП водитель Mitsubishi RVR погиб на месте происшествия», – прокомментировали в амурском управлении МВД.
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🚧Прошедшей ночью произошло серьезное ДТП на пересечении Ленина-Лазо. Не обошлось без «скоро помощи» и спасателей. Местные жители говорят, что слышали громкий хлопок от удара автомобилей. Есть пострадавшие . Подробности уточняются. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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