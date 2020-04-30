Новая редакция Конституции РФ будет отвечать современным реалиям

Впервые в Конституции РФ будут упомянуты информационные технологии, а также безопасность персональных цифровых данных. Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку науки.

От научно-технологического потенциала во многом зависит благосостояние России и ее граждан. Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении, что отвечает современным реалиям, такое мнение выразил депутат благовещенской городской думы Александр Имамеев.

«Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, страной устремленной в будущее. Мы возродили свой потенциал и готовы совершать скачок в будущее, вновь обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие российской науки будут провозглашены приоритетом государства в новых поправках в Конституцию РФ», – отметил Александр Имамеев.

Так, в статье 71 будет отмечено, что в ведении Российской Федерации находятся информационные технологии, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства при их применении и обороте цифровых данных. Кроме этого, изменения коснутся статьи 114, где будет прописано, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/.