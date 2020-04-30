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сегодня, 11:41 9

Новая редакция Конституции РФ будет отвечать современным реалиям

Новая редакция Конституции РФ будет отвечать современным реалиям
Фото: РБК

Впервые в Конституции РФ будут упомянуты информационные технологии, а также безопасность персональных цифровых данных. Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку науки.

От научно-технологического потенциала во многом зависит благосостояние России и ее граждан. Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении, что отвечает современным реалиям, такое мнение выразил депутат благовещенской городской думы Александр Имамеев.

«Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, страной устремленной в будущее. Мы возродили свой потенциал и готовы совершать скачок в будущее, вновь обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие российской науки будут провозглашены приоритетом государства в новых поправках в Конституцию РФ», – отметил Александр Имамеев.

Так, в статье 71 будет отмечено, что в ведении Российской Федерации находятся информационные технологии, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства при их применении и обороте цифровых данных. Кроме этого, изменения коснутся статьи 114, где будет прописано, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    40 минут назад

    После позорного обнуления, нет больше конституции РФ

  • OT

    OT
    38 минут назад

    Это Путин-то будет отвечать новым реалиям? Опять за интересы каждого жителя никто отвечать не станет в интересах каких-то реалий.

  • Ян80

    Ян80
    33 минуты назад

    Шансы на принятие поправок к Конституции гражданами России сильно уменьшились в связи с происходящими событиями и действиями властей.

    Голосование лучше переносить на следующий год, когда все пройдет , утихнет и благосостояние избирателей возможно улучшится.

  • zeya28

    zeya28
    25 минут назад

    "НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ" Я что-то пропустил? За поправки уже проголосовали, или как всегда...

  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    сколько этих Имамеевых?

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    21 минута назад

    Люди уже устали слушать этот бред про поправки в Конституцию. Сколько можно. Все эти пропагандисты уже достали. Это позор, а не поправки.

  • домовенок

    домовенок
    18 минут назад

    "Голосование лучше переносить на следующий год, когда все пройдет , утихнет и благосостояние избирателей возможно улучшится."

    А пройдет ли, утихнет ли, улучшится ли? Сильно сомневаюсь

    Тем не менее, голосование, так, или иначе, проведут и результат будет тип-топ... вот тут не сомневаюсь.

  • Ян80

    Ян80
    3 минуты назад

    домовенок

    "Голосование лучше переносить на следующий год, когда все пройдет , утихнет и благосостояние избирателей возможно улучшится."

    А пройдет ли, утихнет ли, улучшится ли? Сильно сомневаюсь

    Тем не менее, голосование, так, или иначе, проведут и результат будет тип-топ... вот тут не сомневаюсь.



    А я сомневаюсь. Рейтинг Путина понизился до 39% (Левада центр, апрель). В верхах усилилась внутридворцовая война. Не все из свиты хотят продления полномочий Путина еще на 12 лет. В окружении тоже есть люди, которые хотят править страной.

    Да и Путин уже не тот, возраст дает о себе знать. Даже его попытка об обнулении сроков и возможность участвовать в следующих выборах, говорит о том, что он не может никому доверить трон и приемника надежного у него нет. В 2008 году он уверено избрал президентом Медведева и даже не сомневался, что вновь станет Президентом. В на следующие выборы такого варианта у него нет, иначе не стоило заморачиваться с "обнулением" сроков, ставя себя в откровенно дурацкое положение. Он уже никому не доверяет и это тоже показатель положения в высших слоях власти.

  • домовенок

    домовенок
    1 минута назад

    Ваши бы слова, да Богу в уши.....

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