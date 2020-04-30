В Приамурье из-за коронавируса на нескольких станциях закрыта продажа билетов на поезда дальнего следования

В компании «РЖД» приняли решение о закрытии продажи билетов на поезда дальнего следования, прибывающие или отправляющиеся со станций Свободный, Ледяная, Бузули Забайкальской железной дороги. Ограничения продлятся с 29 апреля по 13 мая 2020 года.

«На основании обращения губернатора Амурской области Орлова В.А. ОАО "РЖД" принято решение о закрытии продажи проездных документов в пассажирские поезда дальнего следования, прибывающие или отправляющиеся со станций Свободный, Ледяная, Бузули Забайкальской железной дороги в период с 29 апреля по 13 мая 2020 года. Продажа билетов на поезда, прибывающие или отправляющиеся с указанных станций в другие даты, осуществляется без ограничений. Также изменения не затрагивают билеты, оформленные на поездки до 29 апреля 2020 года», – говорится в официальном сообщении компании.

Как сообщало Амур.инфо, с 30 апреля в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Свободный вводится ограничение для движения транспортных средств. Въехать в город и села Свободненского района можно только по специальным пропускам или при наличии местной прописки.

28 апреля было опубликовано распоряжение губернатора Амурской области о внесении изменений в предыдущее распоряжение от 27 января «О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 21.04.2020 № 75-р). Среди прочих изменений указана необходимость рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО «Российские железные дороги» приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам до и от станций Ледяная, Бузули, Свободный. С оговоркой, что можно делать некоторые исключения. Так, продавать билеты до этих станций предлагалось только тем, кто имеет регистрацию по месту жительства (пребывания) на территориях Свободного и Свободненского района, а также лицам, получившим пропуск на въезд на эти территории.

Продавать билеты от этих станций также предлагалось тем, у кого нет регистрации в Свободном или районе, а также тем, кто получил пропуск на выезд.

Однако, как пояснил начальник отдела по работе со СМИ Забайкальской железной дороги Денис Афонин, у железнодорожников нет технической возможности отслеживать прописку тех, кто приобретает билет. Поэтому продажа билетов от этих станций и до них была закрыта полностью. Эту информацию подтвердили и в региональном минтрасе.

«Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания Свободного и Свободненского района, на период ограничительных мер рекомендовано пользоваться автомобильным или автобусным сообщением для выполнения поездок в город Свободный и населенные пункты района», – сообщили в министерстве.