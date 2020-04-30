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сегодня, 11:39 0

Ксения Собчак сбежала с эфира Соловьева

Ксения Собчак сбежала с эфира Соловьева
Фото: Стоп-кадр из видео

Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным. Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Кашин подключился к прямому эфиру Собчак и Соловьева на 51-ой минуте. Между Соловьевым и Кашиным случилась перепалка. Кашин назвал Соловьева «смешным и отвратительным», в ответ ведущий назвал Кашина «жалкой пародией на Ленина, только без его ума и образования».

Пока журналисты ругались, Собчак отключилась. Затем эфир покинул Кашин, после чего Соловьев призвал их вернуться, сообщает «Лента.ру».

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#шоу-бизнес

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