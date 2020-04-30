Амурский туризм ищет внутренние резервы

Распространение коронавируса поставило под удар туристическую отрасль региона и заставило участников рынка искать новые формы работы с потребителями туристических услуг. Несмотря на трудности, некоторые представители туротрасли активно изучают новые направления, потенциальный спрос и готовят новые продукты для путешественников.

Отсутствие прямой коммуникации не мешает оставаться на связи и оперативно решать вопросы, сообщают в правительстве Амурской области.

«Ситуация с пандемией многих испытывает на прочность – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. – Компаниям приходится приспосабливаться к реалиям и развиваться в совершенно новых условиях. Мы видим, что, несмотря на всю сложность этого процесса, наши операторы принимают верные решение и своевременно переориентируются. Все внимание сейчас приковано к внутреннему туризму. Именно он начнет восстанавливаться быстрее всего. Нужно быть готовым к тому, люди, устав от изнурительно долгой, но столь необходимой самоизоляции, захотят отправиться в путешествие, как только у них появится такая возможность».

Туристические компании Приамурья, которые до этого работали на внутреннем направлении, сейчас активно адаптируют свои программы к летнему сезону. Для этого используют опыт коллег из других регионов. Турбизнес участвует в обучающих онлайн-мероприятиях, организованных Ростуризмом и органами власти субъектов РФ.

«Наша задача сделать туры более доступными, – рассказала руководитель Дальневосточного туристического центра "Амур" Оксана Савченко. – Мы прекрасно понимаем, что из-за возникших сложностей люди будут экономить на продолжительности поездок, выбирать более дешевые туры. Поэтому к лету нужно заменить продукты, которые невозможно продать, другими. Уверены, трендом сезона станут экскурсии в рамках выходного дня. Здесь можно комбинировать виды туризма и делать туры-конструкторы».

Большинство турфирм сейчас работает на перспективу. Онлайн-формат позволяет продолжать переговоры с деловыми партнерами, в том числе иностранными. Кроме того, компании Приамурья ведут диалог о возможном сотрудничестве с крупнейшими туроператорами России, которые организуют групповые поездки на Дальний Восток.

Еще одно направление, куда брошены главные силы турбизнеса – разработка новых туристических маршрутов. Они объединяют ключевые достопримечательности и совершенно новые локации, посетить которые путешественники смогут после снятия ограничений.

«Разведку некоторых маршрутов мы провели еще до введения ограничительных мер, – поделился планами руководитель агентства путешествий "Неизвестная Земля" Андрей Давыдюк. – Сейчас все это дорабатываем и упаковываем в готовый продукт. На май у нас было запланировано несколько серьезных «вылазок», в том числе по "брендовому" маршруту на хребет Тукурингра. Но, исходя из ситуации, мы вынуждены временно отложить эти мероприятия. Своих туристов мы оперативно информируем об изменениях, все относятся с пониманием. Формируется большой отложенный спрос, но мы будем готовы его удовлетворить после нормализации ситуации».

Ожидается, что кроме внутренних маршрутов популярными после снятия ограничений будут путешествия в другие регионы России.

«Мы готовим такие предложения, – рассказала исполнительный директор турбюро "Дальневосточный Феникс" Светлана Кивал. – Общаемся с Приморьем, остальными субъектами Дальневосточного Федерального округа, прорабатываем программы отдыха по всей России. Готовые маршруты будут размещены на сайте, и как только появится возможность, туристы смогут ими воспользоваться. Эти туры перспективные. В будущем их можно переориентировать под иностранцев».

Активную работу по продвижению внутреннего туризма продолжает Туристско-информационный центр Амурской области (ТИЦ). В ежедневном режиме обновляется информация в социальных сетях, где размещаются интересные идеи для предстоящих путешествий и туристические новинки сезона 2020.

«"Вирус не повод" – на сегодняшний день это наш главный девиз, – отметила главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова. – Амурская область активно включилась в различные Всероссийские онлайн-проекты, флешмобы и акции, о которых чуть позже мы обязательно расскажем. В мае регион примет участие в крупной туристической онлайн-выставке "Знай наше", где будут презентованы новинки сезона "ЛЕТО-2020" и яркие авторские туры. Также в мае мы планируем запустить туристический онлайн-марафон. Его участниками станут турфирмы, гостиницы, кафе, рестораны, базы отдыха. Они расскажут, чем будут удивлять амурчан этим летом».

Продолжается работа по созданию рекламно-полиграфической продукции и туристической карты Амурской области и Благовещенска. А совсем скоро узнавать новости и полезную информацию о туризме жители области смогут на специализированном сайте. Мультиязычный туристический портал региона запущен в тестовом режиме и наполняется информацией.