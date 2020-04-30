Благовещенку не пустили в магазин с годовалым ребенком, на котором не было маски

Жительницу Благовещенска не пустили в магазин, потому что на ее годовалом ребенке не было медицинской маски. Это случилось в одной из торговых точек, которая реализует бытовую химию. Как рассказала амурчанка, ранее подобных проблем в других магазинах у нее не возникало.

«В магазин я пошла с подругой. Со мной был ребенок маленький, которому год, и дочка 6-летняя. Все мы, кроме малыша, были в масках. Как я одену маску на маленького ребенка? У него соска, ему тяжело дышать, маску он будет все равно снимать. Нас попросили уйти из магазина. Я с ними поругалась, выбежала и расплакалась, потому что мне стало обидно. До этого я ходила в Острова, в продуктовый магазин сегодня заходила, и мне никто ни разу ничего не сказал», – сообщила женщина. Обращаться после инцидента она никуда не стала.

Задачу четко соблюдать требования Роспотребнадзора региональным бизнесменам поставил губернатор Приамурья Василий Орлов. От амурского бизнеса, которому разрешили работать с 13 апреля, потребовали организовать санэпидрежим: проводить дезинфекцию и пускать клиентов в помещение только в масках. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

Неоднозначную ситуацию, произошедшую с благовещенкой и ее годовалым ребенком, прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что требование соблюдать масочный режим для всех жителей областного центра одинаково.

«Предприниматели города Благовещенска, оказывающие различные услуги населению, а также реализующие товары, которые разрешены перечнем, утвержденным распоряжением губернатора, подавали уведомление в администрацию о том, что они приступают к работе и берут на себя обязательство соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Одна из этих мер, рекомендованных и распоряжением губернатора, и Роспортебнадзором, и главным санитарным врачом, – это соблюдение масочного режима не только сотрудниками, но и посетителями. В этой связи, конечно, большинство предпринимателей очень ответственно относятся к этим мерам, соблюдают масочный режим и могут отказать в обслуживании тем, кто пришел без маски. Этот режим относится одинаково ко всем жителям города. Понятно, что ситуации бывают разные. Но мы рекомендуем тем лицам, кто относится к группе риска, а также маленьким детям максимально воздержаться от посещения мест массового скопления людей, к коим, в том числе, относятся магазины», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писало Амур.инфо, кроме того, с 24 апреля для жителей региона ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг стало обязательным. Тех, кто будет этим пренебрегать, привлекут к административной ответственности. Так, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение штрафа от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.