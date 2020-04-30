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Благовещенку не пустили в магазин с годовалым ребенком, на котором не было маски

Благовещенку не пустили в магазин с годовалым ребенком, на котором не было маски
Фото: profile.ru

Жительницу Благовещенска не пустили в магазин, потому что на ее годовалом ребенке не было медицинской маски. Это случилось в одной из торговых точек, которая реализует бытовую химию. Как рассказала амурчанка, ранее подобных проблем в других магазинах у нее не возникало.

«В магазин я пошла с подругой. Со мной был ребенок маленький, которому год, и дочка 6-летняя. Все мы, кроме малыша, были в масках. Как я одену маску на маленького ребенка? У него соска, ему тяжело дышать, маску он будет все равно снимать. Нас попросили уйти из магазина. Я с ними поругалась, выбежала и расплакалась, потому что мне стало обидно. До этого я ходила в Острова, в продуктовый магазин сегодня заходила, и мне никто ни разу ничего не сказал», – сообщила женщина. Обращаться после инцидента она никуда не стала.

Задачу четко соблюдать требования Роспотребнадзора региональным бизнесменам поставил губернатор Приамурья Василий Орлов. От амурского бизнеса, которому разрешили работать с 13 апреля, потребовали организовать санэпидрежим: проводить дезинфекцию и пускать клиентов в помещение только в масках. Нарушителям глава региона пообещал персональную ответственность.

Неоднозначную ситуацию, произошедшую с благовещенкой и ее годовалым ребенком, прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что требование соблюдать масочный режим для всех жителей областного центра одинаково.

«Предприниматели города Благовещенска, оказывающие различные услуги населению, а также реализующие товары, которые разрешены перечнем, утвержденным распоряжением губернатора, подавали уведомление в администрацию о том, что они приступают к работе и берут на себя обязательство соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Одна из этих мер, рекомендованных и распоряжением губернатора, и Роспортебнадзором, и главным санитарным врачом, – это соблюдение масочного режима не только сотрудниками, но и посетителями. В этой связи, конечно, большинство предпринимателей очень ответственно относятся к этим мерам, соблюдают масочный режим и могут отказать в обслуживании тем, кто пришел без маски. Этот режим относится одинаково ко всем жителям города. Понятно, что ситуации бывают разные. Но мы рекомендуем тем лицам, кто относится к группе риска, а также маленьким детям максимально воздержаться от посещения мест массового скопления людей, к коим, в том числе, относятся магазины», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писало Амур.инфо, кроме того, с 24 апреля для жителей региона ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг стало обязательным. Тех, кто будет этим пренебрегать, привлекут к административной ответственности. Так, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение штрафа от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

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#дети #коронавирус

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Коронавирус

В Приамурье из-за коронавируса на нескольких станциях закрыта продажа билетов на поезда дальнего следования
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Амурский туризм ищет внутренние резервы
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Из-за коронавируса «АмурЭкспоФорума» в этом году не будет
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В Благовещенске записать детей на кружки и секции можно онлайн
Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Мы с подружкой и двумя маленькими детьми все магазины в городе обошли... Хоть бы не рассказывала про уровень своего интеллекта.

  • headache

    headache
    1 час назад

    Тупое создание. Вот теперь органам желательно проверить эту явку с повинной и вынести соответствующие решение

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Вот мамаши у нас какие, как бы так помягче сказать, дебилы! Всем назло, не оденут маску на малыша.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Как бы это помягче сказать дебилам в комментариях, что они дебилы? Маска на годовалом ребенке не защитит ни ребенка, ни окружающих. Она не подходит ребенку по размеру, да и он ее сразу же снимет. А одевать маску ради сакрального действа - ну это от скудоумия. С тем же успехом можно заставить всех скакать на левой ноге через порог.

  • kristja

    kristja
    1 час назад

    Ну оставила бы подружку на улице с коляской и с другим ребенком, который в маске, быстренько бы купила, что нужно в магазине и вышла. Устроила скандал на весь мир...Если не дай Бог малыш заболеет виноваты же будут все, кроме нее...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А зачем ребенка таскать по магазинам в разгар эпидемии? По очереди заходить в магазин с подружкой никак, не заводя детей в общественные места?

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Я вообще не понимаю, что за нужда таскать детей по магазинам. И не надо говорить, что ребенка не с кем оставить. В данном случае могла бы просто подружку попросить купить.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    kristja

    Ну оставила бы подружку на улице с коляской и с другим ребенком, который в маске, быстренько бы купила, что нужно в магазине и вышла. Устроила скандал на весь мир...Если не дай Бог малыш заболеет виноваты же будут все, кроме нее...



    как она может оставить ребёнка с подружкой?

    ведь всем известно - настоящей дружбы среди женщин не бывает.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Все мы в заднице.

    Девчонке обидно. Продавцы боятся штрафов.

    Я вообще четвёртый месяц не бухаю.

    Сжимаем булки и сидим не вякаем

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    А заказать продукты с доставкой и не рисковать здоровьем ребенка? Каждый день вижу, как в аптеку таскаются мамаши и бабушки без масок и с ребенком, а то и с двумя. В коляске малыш, вытащила и поволокла заразу цеплять в аптеке. Пусть сейчас поревет, чем потом в инфекционке

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    Нур

    азаказать продукты с доставкой и не рисковать здоровьем ребенка? Каждый день вижу, как в аптеку таскаются мамашии бабушки без масок и с ребенком, а то и с двумя.В коляске малыш, вытащила и поволокла заразу цеплять в аптеке. Пусть сейчас поревет, чем потом в инфекционке



    заказать - не факт, что чумазые грязными руками в пакет не скидывали. да потом в него де не чихали.

    и таки да - в инфикционке щас наверное обед начнётся - макарошки с котлетами даютъ.

  • ФИО

    ФИО
    52 минуты назад

    вы еще на младенцев заставьте маски надевать. что за маразм. Почему она должна оставлять с чужими людьми своего ребенка? Где гарантия, что они не более опасны, чем поход в магазин. Меры мерами, но перегибать не следует. Мы свободные люди или теперь с разрешения властей и сморкаться будем? Все эти штрафы и уголовные дела, заведенные на обычных людей, уже вызывают тревогу. Не нужно превращать режим самоизоляции в домашний арест, а карантинные меры в карательные. Давайте все же от страха не кидаться на людей, если они не в маске.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    47 минут назад

    Так малыша без маски одного в магазине испугались. Ну не подходили бы к нему близко

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    46 минут назад

    Мартовская ЗимаМы с подружкой и двумя маленькими детьми все магазины в городе обошли... Хоть бы не рассказывала про уровень своего интеллекта.


    С маленькими детьми. Все магазины. При наличии рекомендации сидеть дома и не ходить по общественным местам. Что там про интеллект?

  • Гортензия28

    Гортензия28
    46 минут назад

    А детей этот вирус не трогает. Это самый гуманный вирус за всю вирусную историю

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Цифровой криминалист

    Маска на годовалом ребенке не защитит ни ребенка, ни окружающих.



    Верно!

    А потому можно смело подвергать дитёныша опасности!



    Она не подходит ребенку по размеру,



    Верно!

    Всегда для ребёнка надо покупать взрослые вещи и возмущаться, что они ему великоваты.



    да и он ее сразу же снимет.



    Верно!

    А потому и не надо ничего делать!

    Есличо, ещё нарожает.



    А одевать маску



    Неверно!

    Маску надо Надевать!



    ради сакрального действа - ну это от скудоумия. С тем же успехом можно заставить всех скакать на левой ноге через порог.



    Как хорошо, что вы не при власти! )



  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Гортензия28

    А детей этот вирус не трогает.



    Кто вам рассказал такую глупость? О_О



  • Гортензия28

    Гортензия28
    44 минуты назад

    Oldlord
    Цифровой криминалист

    Маска на годовалом ребенке не защитит ни ребенка, ни окружающих.



    Верно!

    А потому можно смело подвергать дитёныша опасности!



    Она не подходит ребенку по размеру,



    Верно!

    Всегда для ребёнка надо покупать взрослые вещи и возмущаться, что они ему великоваты.



    да и он ее сразу же снимет.



    Верно!

    А потому и не надо ничего делать!

    Есличо, ещё нарожает.



    А одевать маску



    Неверно!

    Маску надо Надевать!



    ради сакрального действа - ну это от скудоумия. С тем же успехом можно заставить всех скакать на левой ноге через порог.



    Как хорошо, что вы не при власти! )





    Вы глупец или притворяетесь? Дети этой гадостью не болеют!

  • Ян80

    Ян80
    43 минуты назад

    ФИО

    вы еще на младенцев заставьте маски надевать. что за маразм. Почему она должна оставлять с чужими людьми своего ребенка? Где гарантия, что они не более опасны, чем поход в магазин. Юристы, подключайтесь. Меры мерами, но перегибать не следует. Мы свободные люди или теперь с разрешения властей и сморкаться будем? Все эти штрафы и уголовные дела, заведенные на обычных людей, уже вызывают тревогу. Режим самоизоляции в ряде регионов отдает домашним арестом. Давайте все же от страха не кидаться на людей, если они не в маске.



    Сотрудников магазина обвинять тоже не в чем. Все предприниматели сейчас получили предписание о строгом выполнении ими всех противовирусных жестких мер и в том числе соблюдение обязательного масочного режима в торговых точках. За нарушение этого предписания предусмотрен большой штраф и закрытие магазина, такие случаи уже есть. Возраст посетителей в этом Предписании не указан, т.е. обязаны все быть в масках.

    Так что все вопросы и недовольство к органам власти надо предъявлять.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    42 минуты назад

    Oldlord
    Гортензия28

    А детей этот вирус не трогает.



    Кто вам рассказал такую глупость? О_О





    А кто вам сказал глупость, что вирус существует? Те же самые и сказали, что детей не трогает. Хотя дети и могут быть источником заражения, но доя них ковид безопаснее любой ОРВИ

  • Нур

    Нур
    42 минуты назад

    Гортензия,болеют. Наши зейские зараженные всей семьей загремели.Маму уже выписали, а мужа и сына еще нет.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    40 минут назад

    Товарищи вы чего?! У вас детей нет видимо. А как же зимой, моську обязательно надо закрыть от ледяного воздуха. Суть то не в обычной маске, а в том, что б прикрыть органы дыхания от заразы. Вы вообще думаете что пишите? Дитё же может подхватить вирус и погибнуть! Вместо мамок можно использовать шарфик, любую ткань в несколько слоев, что б дитя свое защитить, это же самая дорогая ценность которая есть у человека. И как правильно написано выше, нечего шляться по магазинам с годовалым ребенком. Вы же родители, на вас ответственность за дитя. Если сдернет маску, надо ее поправить.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    40 минут назад

    НурГортензия,болеют. Наши зейские зараженные всей семьей загремели.Маму уже выписали, а мужа и сына еще нет.


    То, что не выписали, еще не факт опасности для ребенка. Возможно анализ еще положительный.

  • ФИО

    ФИО
    38 минут назад

    Пытаясь стянуть с лица маску, ребенок больше подвергнет себя опасности, чем без нее. ведь он руками будет задевать лицо, а вывеска "добро пожаловать" для вируса на слизистых.Маска - не панацея, на мой взгляд, скорее плацебо в данной ситуации. они спасут, если кто-то рядом чихает или кашляет. держитесь от прохожих подальше, это более надежно.

    Мнение специалиста: - Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, - отметил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. - Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

    вот кому наверное стоит пересидеть дома, так это аллергикам, у которых из носа течет, как из дырявой трубы. вот где раздолье для вирусов.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    32 минуты назад

    Сотня вирусов существует опасных для детей до 5 лет, а на взрослых почти не влияющих. Однако мы не ходили по жизни в масках, чтобы не заражать деток. А именно от ковида нет детской смертности, хотя ребенок может быть носителем. Но нет же, у народа короноя

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    32 минуты назад

    ФИО, так не носите маску, но и по магазинам не ходите, вас там не обслужат согласно распоряжению губернатора. А эта еще и скандал устроила.

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Гортензия28

    Oldlord

    Гортензия28

    А детей этот вирус не трогает.



    Кто вам рассказал такую глупость? О_О



    А кто вам сказал глупость, что вирус существует?


    Есличо, то вы же и написали про этот вирус. )))



    Гортензия28

    А детей этот вирус не трогает.





    Источники у вас, прямо скажу, не заслуживают внимания!

    Те же самые и сказали, что детей не трогает.


    Вот тут посмотрите:





    ~~Для того, чтобы понять возраст инфицированных вирусом COVID-19, необходимо обратиться к официальным данным ВОЗ.



    По состоянию на данный момент, нам известно лишь о двух надёжных источниках, которые предоставляют статистику возраста, пола и заболевания, в зависимости от смерти людей с вирусом COVID-19.

    ✓Первый источник – это доклад ВОЗ WHO-China Joint Mission, который был опубликован 28 февраля 2020 года. Доклад основан на 55 924 тысячах лабораторно подтвержденных случаях инфицирования вирусом из КНР. Данные в нём собраны по состоянию на 11 февраля.

    ✓Второй источник – это документ из центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР. Документ был опубликован 17 февраля 2020 года, он основан на 72 314 тысячах подтвержденных, подозреваемых и бессимптомных случаях вируса COVID-19 в Поднебесной на 11 февраля.





    Возраст / количество заболевших / количество умерших



    10-19 лет - 549 - 7

    0-9 лет - 416 - 0





  • Нур

    Нур
    27 минут назад

    Гортензия28

    Сотня вирусов существует опасных для детей до 5 лет, а на взрослых почти не влияющих. Однако мы не ходили по жизни в масках, чтобы не заражать деток. А именно от ковида нет детской смертности, хотя ребенок может быть носителем. Но нет же, у народа короноя



    ролики про италию посмотрите

  • ФИО

    ФИО
    26 минут назад

    Мартовская Зима ФИО

    ФИО, так не носите маску, но и по магазинам не ходите, вас там не обслужат согласно распоряжению губернатора. А эта еще и скандал устроила.



    я без вас решу как мне поступать.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    24 минуты назад

    ФИО ФИО

    Мартовская Зима ФИО

    ФИО, так не носите маску, но и по магазинам не ходите, вас там не обслужат согласно распоряжению губернатора. А эта еще и скандал устроила.



    я без вас решу как мне поступать.



    Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок»[1]) или ум[2][3] — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой[4]. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет познавательные способности: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение[5][6], а также внимание, волю и рефлексию.

    Способность объекта адаптировать свое поведение к окружающей среде с целью своего сохранения (выживания), данное определение полезно для нейросетей. Википедия.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    24 минуты назад

    Конечно, как правило, мне дети двухгодовалую внучку приводят, чтобы в магазин сходить. На нее маску не нацепишь, ей не объяснишь. Но всякие бывают ситуации, зачем одного ребенка так бояться?

  • Гортензия28

    Гортензия28
    21 минута назад

    Олдлорд, вы сами статистику привели. До 9 лет 0 смертей. А теперь удосужиесь посмотреть статистику детской смертности от других инфекционных заболеваний.

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Гортензия28

    зачем одного ребенка так бояться?



    Думаю, персонал магазина испугался не ребёнка, а санкций РПН!



    Они просто не захотели выплачивать штрафы и терять работу!



  • Гортензия28

    Гортензия28
    18 минут назад

    Oldlord
    Гортензия28

    зачем одного ребенка так бояться?



    Думаю, персонал магазина испугался не ребёнка, а санкций РПН!



    Они просто не захотели выплачивать штрафы и терять работу!





    Ну и не надо тогда кричать, что вы о детях заботитесь.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Гортензия28

    Олдлорд, вы сами статистику привели. До 9 лет 0 смертей. А теперь удосужиесь посмотреть статистику детской смертности от других инфекционных заболеваний.



    Зачем?



    У нас ведь проблема только с ковидом?



    Ведь это из-за него требования к магазинам - "Хотите работать - следите, чтобы все были в масках!"



    Вы сами пишете, что ребёнок может переносить заболевание легко, бессимптомно, но почему-то забываете, что он при этом не перестаёт быть носителем и распространителем заразы!



    Если у вас есть знакомые престарелые люди, смело ведите к ним маленьких детей.



    Детям ничего не будет.



    Может быть...



    А вот старики могут быстренько загнуться.



    Такой вариант вам более приемлем?



  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Гортензия28

    Oldlord

    Гортензия28

    зачем одного ребенка так бояться?



    Думаю, персонал магазина испугался не ребёнка, а санкций РПН!

    Они просто не захотели выплачивать штрафы и терять работу!



    Ну и не надо тогда кричать, что вы о детях заботитесь.


    А я и не забочусь! )))



    Это вы кричите, что детей можно на экскурсии по ковид-инфекционкам водить и им ничего не будет!



    А ещё у меня возникло впечатление, что вы и есть та истеричка яжемамка, про которую написана новость. )))



  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    13 минут назад

    Oldlord

    Цифровой криминалист

    Маска на годовалом ребенке не защитит ни ребенка, ни окружающих.



    Верно!

    А потому можно смело подвергать дитёныша опасности!



    Она не подходит ребенку по размеру,



    Верно!

    Всегда для ребёнка надо покупать взрослые вещи и возмущаться, что они ему великоваты.



    да и он ее сразу же снимет.



    Верно!

    А потому и не надо ничего делать!

    Есличо, ещё нарожает.



    А одевать маску



    Неверно!

    Маску надо Надевать!



    ради сакрального действа - ну это от скудоумия. С тем же успехом можно заставить всех скакать на левой ноге через порог.



    Как хорошо, что вы не при власти! )



    Во-первых, когда кто-то в интернете начинает поправлять других людей по тем двум словам, правильное применение которых он в силу своего скудоумия выучил, мне всегда хочется послать его в глубокий зад с пометкой "да кто ты такой, пёс, что считаешь возможным вносить свои никому неинтересные правки".

    Во-вторых, если бы вы внимательно прочитали написанное мною и оставили свой апломб рядом с тем недополученным образованием и воспитанием, которые пылятся где-то в углу, вы бы поняли, что речь идёт про годовалого ребенка, маску на которого одевают.

    И впредь, когда вы решите в очередной раз блеснуть своими знаниями в звонит и одевать, помните, что культурный человек всенепременно пошлет вас в ж**пу с этим неуместным менторством.

  • ФИО

    ФИО
    9 минут назад

    Мартовская Зима ФИО

    ФИО ФИО

    Мартовская Зима ФИО

    ФИО, так не носите маску, но и по магазинам не ходите, вас там не обслужат согласно распоряжению губернатора. А эта еще и скандал устроила.



    я без вас решу как мне поступать.



    Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок»[1]) или ум[2][3] — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой[4]. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет познавательные способности: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение[5][6], а также внимание, волю и рефлексию.

    Способность объекта адаптировать свое поведение к окружающей среде с целью своего сохранения (выживания), данное определение полезно для нейросетей. Википедия.



    судя по вашему "ответу", вам его еще развивать и развивать )) просвещайтесь далее.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Цифровой криминалист

    Oldlord

    Цифровой криминалист

    Маска на годовалом ребенке не защитит ни ребенка, ни окружающих.



    Верно!

    А потому можно смело подвергать дитёныша опасности!



    Она не подходит ребенку по размеру,



    Верно!

    Всегда для ребёнка надо покупать взрослые вещи и возмущаться, что они ему великоваты.



    да и он ее сразу же снимет.



    Верно!

    А потому и не надо ничего делать!

    Есличо, ещё нарожает.



    А одевать маску



    Неверно!

    Маску надо Надевать!



    ради сакрального действа - ну это от скудоумия. С тем же успехом можно заставить всех скакать на левой ноге через порог.



    Как хорошо, что вы не при власти! )



    Во-первых, когда кто-то в интернете начинает поправлять других людей по тем двум словам, правильное применение которых он в силу своего скудоумия выучил, мне всегда хочется послать его в глубокий зад с пометкой "да кто ты такой, пёс, что считаешь возможным вносить свои никому неинтересные правки".

    Во-вторых, если бы вы внимательно прочитали написанное мною и оставили свой апломб рядом с тем недополученным образованием и воспитанием, которые пылятся где-то в углу, вы бы поняли, что речь идёт про годовалого ребенка, маску на которого одевают.

    И впредь, когда вы решите в очередной раз блеснуть своими знаниями в звонит и одевать, помните, что культурный человек всенепременно пошлет вас в ж**пу с этим неуместным менторством.



    Блин...



    Я думал, вы умный.



    А вы - обиженка!



    Ну, извините, я ж не знал.



  • Гортензия28

    Гортензия28
    7 минут назад

    Идите, лесом. Истерите дальше. Я не яжемамка, я уже бабка. Но я понимаю, как тяжело порою бывает родителям с детьми. И вместо того, чтобы просто расступиться и побыстрее обслужить маму с ребенком, у работников включился синдром вахтера, а у посетителей в т.ч. данной ветки короноя. Сидите дома в масках и протирайте хлором гаджеты. Всем здоровья, я на дачу за позитивом.

  • ТАШКА

    ТАШКА
    4 минуты назад

    В магазин я пошла с подругой. Со мной был ребенок маленький, которому год, и дочка 6-летняя.

    Поперлась в магазин с 2 детьми, 1 и 6 лет и подругой.

    Че такого из бытовой химии непременно нужно было взять, приперевшись всем аулом? Какая необходимость при покупке порошка или шампуня присутствия 4-х человек, из них, как минимум, 1 явно не разговаривает. В следующий раз пусть подруга детей возьмет своих тоже и пару бабушек ненужных, покупка бытовой химии - крайне ответственное дело.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Гортензия28

    Идите, лесом. Истерите дальше. Я не яжемамка, я уже бабка. Но я понимаю, как тяжело порою бывает родителям с детьми. И вместо того, чтобы просто расступиться и побыстрее обслужить маму с ребенком, у работников включился синдром вахтера, а у посетителей в т.ч. данной ветки короноя. Сидите дома в масках и протирайте хлором гаджеты. Всем здоровья, я на дачу за позитивом.



    Вот видите!



    Вам просто пофиг, что магазин оштрафуют, закроют.



    Вам пофиг, что люди лишатся работы, заработка.



    Вам пофиг, что из-за обслуживания только одной яжемамки куча народа, соблюдающего требования Губера и РПН, лишатся возможности отовариваться в этом магазине.



    И впрямь, лучше дачу, ибо здесь вы позитива не дождётесь! )))



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