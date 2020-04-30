Что май грядущий нам готовит: вступают в силу законы, которые изменят жизнь россиян

Комиссии за банковские переводы ограничат

С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Операции до 100 тысяч рублей будут бесплатными. Свыше 100 тысяч в месяц комиссия должна составлять не более 0,5 % от суммы перевода, максимум – 1,5 тысячи рублей. Мониторить ситуацию с тарифами ЦБ намерен совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Комиссию за переводы устанавливают сами банки-участники. Узнать ее размер можно в кредитной организации, со счета которой планируете сделать перевод. Недавно к СБП присоединился Сбербанк, но пока в пилотном режиме. Всего в проекте сейчас более 50 участников, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк.

Больше школьников будет питаться бесплатно

1 мая вступает в силу закон, который гарантирует ученикам первого – четвертого классов бесплатное питание. Вводить новое правило будут поэтапно, начиная со следующего учебного года, к 1 сентября 2023 года оно должно работать во всех школах.

Кормить горячим учащихся обязаны будут не реже одного раза в день. Питание должно быть здоровым, организовано с учетом возраста и физиологических потребностей ребенка. О рационе детей можно будет узнать на сайте общеобразовательного учреждения — их обяжут каждый день публиковать меню.

Вступят в силу ограничения на продажу алкоголя

С 5 мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с площадью зала обслуживания, не превышающей 20 квадратных метров. Регионы смогут устанавливать более жесткие требования к площади помещений. О нарушителях будут сообщать в ответ на запрос Росалкогольрегулирования.

Появится сервис для оформления субсидий

Компаниям проще будет подать заявление на получение субсидий на выплату зарплат работникам. Для этого 1 мая ФНС запустит специальный сервис.

Претендовать на выплаты смогут предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90 % по сравнению с 31 марта 2020 года. Тогда работодатели смогут получить субсидию в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника – столько сейчас составляет МРОТ.

Бизнес накажут за незаконную перепланировку

С 5 мая организации будут отвечать за незаконную перепланировку жилья и других, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах, следует из поправок к КоАП. Раньше штрафы за самовольные действия были прописаны для граждан и не превышали 2,5 тысячи рублей. Теперь определили санкции для должностных и юридических лиц: первым грозит штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, вторым — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Отвечать придется и за порчу жилья, оборудования в нем, а также за использование не по назначению. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тысяч.

Иностранным работникам станет легче продлить патент

С 5 мая мигрантам разрешили многократно переоформлять трудовые патенты без выезда из России. Новые правила касаются иностранных гражданах, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы. Раньше, не покидая РФ, они могли работать не более двух лет, теперь ограничение сняли, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции

Увеличат штрафы за нарушение воинского учета

Уклонение от медицинского обследования и неявка в военкомат без уважительной причины с 5 мая грозит гражданам штрафом до 3 тыс. рублей. Такой же размер санкций предусмотрен за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Срок давности для правонарушений увеличен с двух до трех лет.

Кадровые документы становятся цифровыми

С 5 мая официально стартует эксперимент по внедрению электронного кадрового документооборота, он продлится до 31 марта 2021 года. Компании и их работники могут принять участие добровольно. Переводить в цифру можно трудовые договоры, графики отпусков, приказы о командировках и взысканиях.

Если работодатель решит принять участие, то сотрудник может отказаться или согласиться с переводом документов в электронный вид. Для этого надо будет написать соответствующее заявление.

Будет проще узнать о залоге имущества

С 11 мая на сайте госуслуг можно будет проверить, находится ли объект в обременении, например при покупке автомобиля. С этой даты вступает в силу закон об упрощенном поиске информации по движимому имуществу. Данные по физлицам предоставляет Федеральная нотариальная палата.

Кроме того, при совершении сделок можно будет получить сведения и по юридическим лицам: заключала ли компания договор лизинга или договор купли-продажи движимого имущества с сохранением права собственности за продавцом.