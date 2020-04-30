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сегодня, 10:04 7

Из-за коронавируса «АмурЭкспоФорума» в этом году не будет

Из-за коронавируса «АмурЭкспоФорума» в этом году не будет

«АмурЭкспоФорум» перенесут на 2021 год. Окончательное решение о переносе сроков проведения самого крупного выставочного мероприятия региона озвучили в четверг, 30 апреля, в правительстве Амурской области. Там прошла рабочая встреча по вопросам организации «АмурЭкспоФорума».

«Ежегодно «АмурЭкспоФорум» становится центром притяжения нескольких тысяч гостей и участников из разных стран мира и регионов нашей страны. В условиях непростой эпидемиологической ситуации это, несомненно, повышает риск распространения инфекции, поэтому было принято сложное, но важное решение о переносе события на следующий год. Точную дату, а также формат и условия для участников выставки мы определим сразу после нормализации текущей обстановки с коронавирусом в России и мире. Эти решения мы обязательно озвучим и доведем до всех новых и постоянных участников «АмурЭкспоФорума». Уверены, что с учетом значительного перерыва в следующем году у нас получится провести еще более масштабное и интересное международное событие на амурской земле», – цитирует минэконом региона первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерину Кирееву.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году должна была пройти с 29 по 31 мая. Уже было принято более 20 заявок от участников из Амурской и Московской областей, Приморского и Алтайского краев. Однако уже в конце марта заговорили о переносе мероприятия, предварительно на конец июля. И вот теперь стало известно, что его решено провести уже в 2021 году.

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    щас все амурчане прям расплакались

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Слава COVID-19!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А провести этот форум на электронной площадке не судьба?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сильно расстроятся любители отведать нарезки разной в мясных отделах)))

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Какая жизнь прекрасная, этого нет, это отменяется, это будет позже. Работаем не напрягаемся.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    хаялявный кусочег колбаски обламываеца?

    как таг? а как же местный бомонд в норковых шубах толпящийся в очереди за "полизать ложечку мёда"?

  • ntckf

    ntckf
    56 минут назад

    какое горе для простого народа.да пусть бы его совсем бы не проводили,никто бы не умер

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