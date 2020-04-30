Из-за коронавируса «АмурЭкспоФорума» в этом году не будет

«АмурЭкспоФорум» перенесут на 2021 год. Окончательное решение о переносе сроков проведения самого крупного выставочного мероприятия региона озвучили в четверг, 30 апреля, в правительстве Амурской области. Там прошла рабочая встреча по вопросам организации «АмурЭкспоФорума».

«Ежегодно «АмурЭкспоФорум» становится центром притяжения нескольких тысяч гостей и участников из разных стран мира и регионов нашей страны. В условиях непростой эпидемиологической ситуации это, несомненно, повышает риск распространения инфекции, поэтому было принято сложное, но важное решение о переносе события на следующий год. Точную дату, а также формат и условия для участников выставки мы определим сразу после нормализации текущей обстановки с коронавирусом в России и мире. Эти решения мы обязательно озвучим и доведем до всех новых и постоянных участников «АмурЭкспоФорума». Уверены, что с учетом значительного перерыва в следующем году у нас получится провести еще более масштабное и интересное международное событие на амурской земле», – цитирует минэконом региона первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерину Кирееву.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году должна была пройти с 29 по 31 мая. Уже было принято более 20 заявок от участников из Амурской и Московской областей, Приморского и Алтайского краев. Однако уже в конце марта заговорили о переносе мероприятия, предварительно на конец июля. И вот теперь стало известно, что его решено провести уже в 2021 году.