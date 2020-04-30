В Благовещенске записать детей на кружки и секции можно онлайн

В Благовещенске родители смогут, не выходя из дома, выбрать кружки и секции для своих детей, а также записать их онлайн. В регионе разработан «Навигатор дополнительного образования детей Амурской области» (dopportal.amurobl.ru). С его помощью можно будет также получить сертификат, позволяющий оплатить программу дополнительного образования за счет государства.

На портале можно подобрать организацию для допобразования по шести направлениям. Например, социально-педагогическое направление предлагает занятия по подготовке к школе, профессиональному ориентированию, изучению иностранных языков, психологии, и этикету.

Туристско-краеведческие программы объединяют секции по туризму, изучению истории и культуры Приамурья, навыков выживания в экстремальных условиях и так далее.

Также секции посвящены биологии, математике, программированию, экономике, химии и другим дисциплинам. Предлагаются художественные, физкультурно-спортивные и технические образовательные программы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Родители могут ознакомиться с реестром общеразвивающих программ в разрезе каждого учреждения дополнительного образования детей, просмотреть информацию о программе и ее организаторе, записать ребенка на обучение. Для этого благовещенцам необходимо пройти процедуру регистрации самим и зарегистрировать своих детей.

Чтобы программа персонифицированного финансирования дополнительного образования успешно была запущена в Благовещенске, необходимо всем родителям зарегистрировать своих детей от 5 до 18 лет в навигаторе. Это важно, поскольку для получения сертификата, нужно, чтобы у ребенка был регистрационный номер.

По информации министерства образования и науки региона, в 2020 году участвовать в персонифицированном финансировании будет часть общеобразовательных программ, указанных в навигаторе. Они будут помечены значком «Доступна оплата сертификатом». Запись на них будет открыта в августе.

Все данные о сертификате будут находиться на сайте навигатора во вкладке «Личный кабинет». Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на допобразование детей и только через этот ресурс. С инструкцией о навигаторе можно ознакомиться на YouTube (канал SEA TIME PRODUCTION).