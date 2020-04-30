Ксения Собчак занялась краболовлей: обзор прессы

Амурчане спасают от голода животных и птиц; Путина на мозаике в храме все-таки оставят; в США могут погибнуть миллионы коров. С содержанием местных и завозных газет знакомился ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Амурской правде» пишут о том, когда начнут строить новый мост через Зею, когда начнут ремонтировать старый мост через Зею, а также о том, что мост через Амур вот-вот начнет действовать. Попутно пишут о глупой шутке об обрушении старого «череззейского» моста.

После мостовых новостей приступайте к чтению материалов о бизнесе – кто его поддержит, кому придется выживать самостоятельно и т.д.

Очень интересно

После бизнес-сообщений я прочитал зарисовку Ирины Ворошиловой о ветеране войны Игнатии Басалае. И в отряде Ковпака повоевал, и Кенигсберг брал, и в Монголии с японцами сражался. Всех врагов одолел! Не один, понятно, сотоварищи. И вот не повезло фронтовику: должен был лететь на праздничный парад в Москву, а тут этот проклятый коронавирус. Прям хуже фашиста! Но, уверен, одолеем и этого врага!

Именно этот материал я рекомендую вам прочитать в первую очередь.

Также в номере

Еще в главной газете области с интересом прочел о том, как амурчане, читатели «Амурки» спасают от голода животных и птиц. Как вы знаете, наши мини-зоопарки остались без посетителей, а значит, звери остались без еды. Редакция обратилась к населению – и неравнодушные люди уже собрали 66 293 рубля. В материале много интересных деталей, например, прочтете о семействе барсуков, у которых недавно появилось потомство. Папа-барсук готов убить каждого, кто только приближается к клетке, грудью стоит на защите своих близких. Мужчина!

Полный абзац

Берем в руки «Аргументы неделi». Судя по страшной фотографии политолога-интеллектуала Сергея Караганова, опубликованной сразу на первой полосе, ничего жизнеутверждающего в еженедельнике найти не удастся. Тем не менее, попытаюсь. В этих попытках узнал о том, что вот-вот Россию лишат квот в мировом океане. О том, что значительно увеличился спрос на соль. О том, что кто-то собирается заново поделить мировые рынки (этот «кто-то» не назван, но догадаться можно. Кто у России враг? Вот враг и вредит). Еще о том, что Ксения Собчак – политик, экс-кандидат в президенты, телеведущая, актриса и проч. и проч. – ныне занялась краболовлей. И прибрала к рукам добычу краба на Дальнем Востоке. В общем, страшное выражение лица политолога Караганова на первой полосе в полной мере проиллюстрировало содержание еженедельника.

Также в номере

И что же? – подумал я. – Неужели в газете ничего хоть как-то вселяющего веру в завтрашний день, ничегошеньки оптимистичного? Ну не могу же я отнести к положительным моментам возможную гибель миллионов коров в США! Ладно, сами американцы – они и на чипсах и кока-коле проживут. Но коров ведь жалко, да?!

Или как отнести к позитиву тезисы о том, что людей загоняют в кабалу вечного кредита – жилищного, автомобильного, образовательного и так далее!?

Ну, правда, есть заметка о том, что Путина на мозаике в главном министерско-оборонном храме всё-таки оставят. Ну вот хоть что-то стабильное появляется в нашей жизни: президент и его изображение. Кстати, Владимир Владимирович даже сам этому противился, мол, рано еще в камне воплощаться, но худсовет его не послушал. Проявил своеволие.

Не могу не признаться, что закралась у меня мысль: какая судьба ожидает членов этого худсовета?

На посошок

И «Комсомольская правда». На самых центровых местах фотографии В. Путина и С. Собянина. Заметил, что последнее Сергей Семенович все чаще стал показываться не в провинциально-московском, а во всероссийском масштабе. Но мысли по этому поводу озвучивать не буду, чтобы эта замечательность боком не вышла.

Что еще. Еще сплошь о коронавирусе (под разными углами). Еще про Уму Турман (ей стукнуло 50). Но о ней вчера писали «АиФ».

И вот в полнейшей прострации: чем же приличным закончить обзор-то?!

И с грустью понял, что ничего приличного-то и нет…

С наступающим Первомаем!