В Амурской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Фото: gorod.tynda.ru

В Тынде скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19. Женщине было 83 года. Подъезд, где она жила, закрыт на изоляцию и охраняется полицией.

Эту информацию Амур.инфо подтвердила мэр Тынды Марина Михайлова. Она рассказала, что в подъезде пятиэтажного дома в одной квартире проживали до помещения в инфекционный госпиталь 5 зараженных мужчин, а пожилая женщина проживала в соседней квартире. Сейчас весь подъезд в доме по адресу ул.Амурская, 29 изолирован и охраняется полицией.

«Решением городского штаба на изоляцию закрыли весь подъезд. В нем проживает 20 человек. Подъезд охраняется полицией, чтобы жители не ходили в магазин и не стали потенциальными источниками заражения, – рассказала Марина Михайлова. – Надеюсь, жители Тынды поймут, я бы очень не хотела негативного отношения к изолированным. На месте зараженного и контактного может оказаться каждый. Я соболезную родным и близким скончавшейся бабушки. И прошу горожан не паниковать и доверять только официальным источникам информации».

По словам Марины Михайловой, доставлять продукты питания жителям изолированного подъезда теперь будут волонтеры.

Кроме этих мер, власти Тынды обратились к областному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции с предложением закрыть в Тынде торговые центры, исключить из товаров первой необходимости одежду и обувь. Дачный маршрут, который планировали открыть 15 мая, также решено не запускать до нормализации эпидобстановки.

Кроме того, в настоящий момент с центральной площади Тынды убирают лавочки, чтобы исключить скопление людей в этом популярном у горожан месте отдыха.

Заседание областного штаба назначено на 12.00. По его итогам мэр Тынды выступит с видеообращением к горожанам.

«Я уже много раз выступала с обращением к жителям, но вынуждена констатировать, что меры предосторожности плохо соблюдаются, люди к ситуации относятся легкомысленно. Мы делаем максимально возможное, чтобы обезопасить горожан и выйти из этой ситуации с минимальными потерями», – добавила Марина Михайлова.

Между тем, информацию о смерти пожилой женщины опубликовала в своем инстаграм-аккаунте внучка скончавшейся – brusnicka1993. Она считает, что меры реагирования при обращении за медпомощью были ненадлежащими.

«Понадобилась смерть человека чтоб закрыть подъезд на изоляцию!! Это халатность всех, ВСЕХ НАС.... кто не соблюдает карантин, самоизоляцию, кто не носит маски, перчатки.....сегодня эта халатность унесла жизнь моего родного человека.....об этом должны знать ВСЕ..... Жители Тынды... кто думает что это все шутки и относится не серьезно к сложившейся ситуации, откройте глаза... люди умирают...жутко больно терять своих близких.... оставайтесь дома, на улице надевайте маски, перчатки, не отпускайте своих детей гулять, просто сидите дома!», – сказано в посте амурчанки.