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сегодня, 10:29 43

В Амурской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Амурской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Фото: gorod.tynda.ru

В Тынде скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19. Женщине было 83 года. Подъезд, где она жила, закрыт на изоляцию и охраняется полицией.

Эту информацию Амур.инфо подтвердила мэр Тынды Марина Михайлова. Она рассказала, что в подъезде пятиэтажного дома в одной квартире проживали до помещения в инфекционный госпиталь 5 зараженных мужчин, а пожилая женщина проживала в соседней квартире. Сейчас весь подъезд в доме по адресу ул.Амурская, 29 изолирован и охраняется полицией.

«Решением городского штаба на изоляцию закрыли весь подъезд. В нем проживает 20 человек. Подъезд охраняется полицией, чтобы жители не ходили в магазин и не стали потенциальными источниками заражения, – рассказала Марина Михайлова. – Надеюсь, жители Тынды поймут, я бы очень не хотела негативного отношения к изолированным. На месте зараженного и контактного может оказаться каждый. Я соболезную родным и близким скончавшейся бабушки. И прошу горожан не паниковать и доверять только официальным источникам информации».

По словам Марины Михайловой, доставлять продукты питания жителям изолированного подъезда теперь будут волонтеры.

Кроме этих мер, власти Тынды обратились к областному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции с предложением закрыть в Тынде торговые центры, исключить из товаров первой необходимости одежду и обувь. Дачный маршрут, который планировали открыть 15 мая, также решено не запускать до нормализации эпидобстановки.

Кроме того, в настоящий момент с центральной площади Тынды убирают лавочки, чтобы исключить скопление людей в этом популярном у горожан месте отдыха.

Заседание областного штаба назначено на 12.00. По его итогам мэр Тынды выступит с видеообращением к горожанам.

«Я уже много раз выступала с обращением к жителям, но вынуждена констатировать, что меры предосторожности плохо соблюдаются, люди к ситуации относятся легкомысленно. Мы делаем максимально возможное, чтобы обезопасить горожан и выйти из этой ситуации с минимальными потерями», – добавила Марина Михайлова.

Между тем, информацию о смерти пожилой женщины опубликовала в своем инстаграм-аккаунте внучка скончавшейся – brusnicka1993. Она считает, что меры реагирования при обращении за медпомощью были ненадлежащими.

«Понадобилась смерть человека чтоб закрыть подъезд на изоляцию!! Это халатность всех, ВСЕХ НАС.... кто не соблюдает карантин, самоизоляцию, кто не носит маски, перчатки.....сегодня эта халатность унесла жизнь моего родного человека.....об этом должны знать ВСЕ..... Жители Тынды... кто думает что это все шутки и относится не серьезно к сложившейся ситуации, откройте глаза... люди умирают...жутко больно терять своих близких.... оставайтесь дома, на улице надевайте маски, перчатки, не отпускайте своих детей гулять, просто сидите дома!», – сказано в посте амурчанки.

Просмотров всего: 8528

#коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Соболезнование родным.... Правильно,что закрыли подъезд,это необходимость.Может теперь будет меньше на улицах,праздно гуляющих.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Соболезнования родным и близким.

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Соболезнования родным и близким!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Женщине было 83 года.



    Я и без ковида до такого возраста не доживу. (

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    83 года от короновируса!!!???

    Искренние соболезнования родным и близким...

    Но я буду рад если если доживу до 83 лет в здравом уме и твердой памяти.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Соболезную

    Но призыв сидеть дома к кому обращён? Меня за прогул уволят

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Мои соболезнования. Считаю, что женщина умерла от халатности и сокрытия информации. Oldlord, Ян80 ------

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А заразилась от приезжих. Вывод? Может всех приезжих необходимо изолировать? Как-нибудь радикально.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    давайте не будем считать умерших от вируса тех кому за 75!

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    У меня бабушка умерла в 80 лет, так это вполне активный человек был, сама ела, сама ухаживала за собой, гуляла, дела делала. Несмотря на возраст. Таким людям, из того поколения, еще жить и жить, потому что здоровья у них ого-го.... Соболезную. Когда мы вызвали скорую, то скорая узнав возраст моей бабушки, решила не торопиться. А зачем, она же пожилая. Бабушка жила в деревне, до скорой - 2 минуты пешком. Вызовов не было. Так вот, врачи наши дорогие, 80 лет - не приговор!! Наши бабушки и дедушки живее всех живых!! Они тоже хотят жить! Не списывайте их со счетов

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    И нужно озвучить фамилию врача, что на глаз определила "просто бронхит" у позже умершей пациентки.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    то что описала девушка, так и есть . даже в Блг!

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    У меня в 2 поколениях никто до 80 лет не доживал (((

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Соболезную близким. Грустно думать, что вот уже весна, лето не за горами, зиму пережили, а такое стечение всего и нет человека.

    И кажется удивительным, что у нас такая сравнительно низкая заболеваемость, при том что я не первый раз, и на этом ресурсе тоже, читаю, если сам не заявляешь, что приехал, контактировал с приехавшим, никто тест делать не будет, пока не пневмония.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Так она от соседей заразилась или это были её родственники?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    В подъезде, как я поняла.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Амурчанин28

    Так она от соседей заразилась или это были её родственники?



    От соседей, которые были приезжие вахтовики. Но спокойно и курили на лестнице и в магазин гоняли.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Безусловно очень жаль что умер хороший человек. Это горе для родных и близких и им искренне соболезную. Но возраст её уже довольно преклонный, тем более для наших российских условий. Вызывает сомнение поставленный диагноз и метод его обнаружения.

    У моих друзей из Сибири отец ( ему 76 лет) болел онкологией 4 степени. Перед Новым 2020 годом его выписали из больницы и родственникам сказали, что жить ему осталось месяц от силы два, забирайте помочь ему ужу никто не сможет. Медицина бессильна так сказать.

    Благодаря заботе и уходу родственников отец прожил еще 4 месяца и умер в апреле 2020 года. В свидетельстве о смерти стояла причина............. короновирус!!! Родственникам сказали просто " так надо". И в этой ситуации они не стали ничего предпринимать, т.к. не до того тогда было и это в принципе ничего не меняло.

    После этого случая у меня невольно появляются сомнения в диагнозе смерти жительницы Тынды. У родственников заранее прошу прощения, если я их чем обидел. Это не было целью моего поста.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    55 минут назад

    Тут недавно наоборот писали, что не ставят диагноз коронавирус при наличии других заболеваний.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    54 минуты назад

    Соболезную родным и близким. У меня папе 85 скоро и я не считаю этот возраст таким уж преклонным. Женщина заразилась от того, что проживала поблизости с пятью зараженными. Т.е. плотность вирусной инфекции там была очень высокой. Опять же подтверждение, что не на улицах заражаются, а в местах скопления инфецированных. Желаю здоровья всем жителям того подъезда, пусть стойко перенесут это испытание.

  • nerro

    nerro
    53 минуты назад

    А эти пятеро тындинцев, которые заразили бабушку, входили в статистику выявленных больных?

    Почему они были не в стационаре? Бабушка тоже дома умерла? До смерти бабушки было известно. что у неё ковид?

    Сколько сейчас в Тынде выявленных больных и где они находятся в стационаре или по домам?

  • Allenga

    Allenga
    49 минут назад

    Думаю, есть смыл учитывать окружение. В подъезде кроме бабушки еще 3х человек госпитализировали, есть повод задуматься.

    В случае с дедушкой и онкологией, очень печально, что это превращается в слухи, а не в оспаривание диагноза, в случае короновируса должны проводить эпидрасследование, как минимум, устанавливать контактных. Поэтому для меня лично это видится просто страшилками.

  • Мира

    Мира
    48 минут назад

    Что вы все завелись: Возраст, возраст, возраст?! Если женщина была здорова и активна, а умерла от воспаления легких. а в соседней квартире 5 зараженных мужчин, которые таскались по подьезду, по магазинам... Причем здесь возраст?! А было бы легче, если б умерла 38 летняя женщина?! Ведь вся суть в том, что везде бред-бредовый среди медработников. Они сами НИЧЕГО не понимают и раньше плевали на всех, кто старше 50 лет. А иуж теперь вообще, получив разнообразные установки не знают, что и делать. Они сами боятся. Ведь посмотрите кто сидит на приеме в поликлинике - либо совсем молодые девахи, либо старушки. Кто более-менее соображает, те в платных центрах работают.

  • paravis

    paravis
    45 минут назад

    nerroА эти пятеро тындинцев, которые заразили бабушку, входили в статистику выявленных больных?

    Почему они были не в стационаре? Бабушка тоже дома умерла? До смерти бабушки было известно. что у неё ковид?

    Сколько сейчас в Тынде выявленных больных и где они находятся в стационаре или по домам?


    Вахтовики неприкасаемые! Их губернатор лелеет!

  • Терминатор

    Терминатор
    41 минута назад

    Соболезную. Вопрос такой, у нас в Благовещенске, в многоквартирном жилом доме кто-то купил квартиру и нанял бригаду рабочих, которые уже третьи сутки не приходят с утра и до позднего вечера там шумят, сверлят и так далее, это вообще законно, можно сейчас такие работы проводить в связи с ограничениями в области?! Позвонил службу 112 мне не дали внятного ответа.

  • Denis86

    Denis86
    38 минут назад

    Тындец...

  • Denis86

    Denis86
    38 минут назад

    Тындец...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    36 минут назад

    Терминатор

    Позвонил службу 112 мне не дали внятного ответа.



    Такие службы для того и существуют, что бы не давать внятного ответа, а так один набор слов.

  • чудовище

    чудовище
    34 минуты назад

    Жуткие люди, это же что нужно иметь в головах? Папу, маму в 83 в лес унесли в 83 годика?

  • Монстриха

    Монстриха
    27 минут назад

    во дворах дети толпами гуляют в Благе....

  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    На самоизоляции,пусть люди лучше ремонт делают,в установленные часы,чем по улицам бродят.

  • Терминатор

    Терминатор
    22 минуты назад

    Блин мне надо знать законно ли то что они пришли, а вдруг среди них есть вирусный, а он работает, вот я и спрашиваю, законно ли это сейчас?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    22 минуты назад

    nerro

    А эти пятеро тындинцев, которые заразили бабушку, входили в статистику выявленных больных?

    Почему они были не в стационаре? Бабушка тоже дома умерла? До смерти бабушки было известно. что у неё ковид?

    Сколько сейчас в Тынде выявленных больных и где они находятся в стационаре или по домам?



    Как ни странно, нет. Не входили в статистику. Значит в Тынде минимум 5 зараженных не учитывали, дабы не поднимать панику.

    Типа были на изоляции двухнедельной по приезду в другой регион.

    Бабущка умерла дома. Нет, не было известно, но подозрения у родственников были.

    Официально 8 человек. Сидят в стационаре. Вроде бы.

  • цеховик

    цеховик
    19 минут назад

    А, что не 93?! От старости она умерла, а не от коронавируса!

    Этиологию ринита определить не могут, а здесь: Какая точность диагностики. Браво! Лабораторные гении.

  • google_Артур Олхов

    google_Артур Олхов
    19 минут назад

    Монстриха а по тебе дети должны в подвалах сидеть без солнца бодеть? А?

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Ян80

    Безусловно очень жаль что умер хороший человек. Это горе для родных и близких и им искренне соболезную. Но возраст её уже довольно преклонный, тем более для наших российских условий. Вызывает сомнение поставленный диагноз и метод его обнаружения.

    У моих друзей из Сибири отец ( ему 76 лет) болел онкологией 4 степени. Перед Новым 2020 годом его выписали из больницы и родственникам сказали, что жить ему осталось месяц от силы два, забирайте помочь ему ужу никто не сможет. Медицина бессильна так сказать.

    Благодаря заботе и уходу родственников отец прожил еще 4 месяца и умер в апреле 2020 года. В свидетельстве о смерти стояла причина............. короновирус!!! Родственникам сказали просто " так надо". И в этой ситуации они не стали ничего предпринимать, т.к. не до того тогда было и это в принципе ничего не меняло.

    После этого случая у меня невольно появляются сомнения в диагнозе смерти жительницы Тынды. У родственников заранее прошу прощения, если я их чем обидел. Это не было целью моего поста.



    Тс-с-с...



    Вы так можете раскрыть международный заговор!



  • Zusca

    Zusca
    2 минуты назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Zusca

    Zusca
    2 минуты назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Zusca

    Zusca
    1 минута назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Zusca

    Zusca
    1 минута назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Zusca

    Zusca
    1 минута назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Zusca

    Zusca
    1 минута назад

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция

  • Oldlord

    Oldlord
    8 секунд назад

    Zusca

    Господа редакторы напишите пожалуйста статью со статистикой о умерших в область от алкоголя за период самоизоляция



    Вот это вас глюкнуло от алкоголя! О_О



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