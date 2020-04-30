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Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 475 человек

Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 475 человек
Фото: zdravalt.ru

В Амурской области выросло число контактных лиц с заболевшими — до 475 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Сутки ранее их было 390 контактных.

Утром 29 апреля пресс-служба правительства Амурской области сообщила, что новых заболевших нет. На новую коронавирусную инфекцию проведено 10 673 исследований, в том числе за последние сутки — 423. На изоляции по месту жительства находится 412 человек, в изоляторах — 63.

Таким образом, по состоянию на 29 апреля нарастающим итогом в Амурской области выявлено 46 случаев новой коронавирусной инфекции, 6 из которых завершились выздоровлением, 40 — продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие — жители Благовещенска (22 человека), Белогорска (8 человек), Тында (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек).

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#коронавирус

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Комментарии
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  • headache

    headache
    2 часа назад

    А почему бы не взять и изолировать всех контактеров. И распостранения небудет.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Это каждому надо отдельную комнату,как было в Тюмени,когда прилетел самолет,поместили всех в санаторий,огороженный,выделили им по комнате и кормили,а у нас на это средств нет. Надеются на ответственность граждан.

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Очень будьте осторожны.Вон бабушка одна уже умерла в 83 годика.

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