Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 475 человек

В Амурской области выросло число контактных лиц с заболевшими — до 475 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Сутки ранее их было 390 контактных.

Утром 29 апреля пресс-служба правительства Амурской области сообщила, что новых заболевших нет. На новую коронавирусную инфекцию проведено 10 673 исследований, в том числе за последние сутки — 423. На изоляции по месту жительства находится 412 человек, в изоляторах — 63.

Таким образом, по состоянию на 29 апреля нарастающим итогом в Амурской области выявлено 46 случаев новой коронавирусной инфекции, 6 из которых завершились выздоровлением, 40 — продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие — жители Благовещенска (22 человека), Белогорска (8 человек), Тында (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек).