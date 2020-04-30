В праздники в Приамурье МЧС увеличит число патрульных групп

В Амурской области сложная пожароопасная обстановка, которая усугубляется сухой ветреной погодой. Для предупреждения возникновения палов и пожаров в предстоящие праздничные дни в области будет увеличено число патрульных и контрольно-патрульных групп, ежедневно заступающих на дежурство в населенных пунктах.

«В Приамурье начинается садово-огородный сезон. Несмотря на существующие ограничения, многие амурчане предстоящие майские праздники и нерабочие дни проведут на своих огородах и дачах. По статистике, именно в это время увеличивается число вызовов подразделений пожарной охраны области на тушение пожаров и палов, – рассказал замначальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. – Чтобы предотвратить возможные пожары, число патрульных и контрольно-патрульных групп, ежедневно участвующих в рейдах и патрулированиях в населенных пунктах и их окрестностях, на территории садовых обществ, будет увеличено. В рейдах примет участие личный состав Главного управления МЧС России по Амурской области».

Только за минувшие сутки при проведении рейдов на нарушителей правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, сообщает амурское управление МЧС. А с начала пожароопасного периода – 1 178 на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, в том числе сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы составлено 328 протоколов на сумму 559 000 рублей.

В Приамурье установлено 94 виновника палов и пожаров, среди них 9 несовершеннолетних жителей области, в отношении которых материалы переданы в УВД и комиссию по делам несовершеннолетних.

Согласно информации Амурской авиабазы, 28 апреля в 18 районах области действовал третий класс пожарной опасности: в Архаринском, Бурейском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Сковородинском, Серышевском, Тындинском, Шимановском районах.