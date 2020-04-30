Почти 1000 школьников Амурской области получат именные стипендии от губернатора

Амурские победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников получат именные стипендии от губернатора. Речь – о муниципальных, областных и всероссийских этапах. В зависимости от уровня победы, сумма премии составит от 10 до 50 тысяч рублей.

Первыми получателями именных стипендий станут школьники, которые признаны призерами и победителями олимпиад в этом учебном году. Таких ребят — около тысячи человек.

«Обучающиеся, становясь победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получают существенные преференции при поступлении в вузы. Но мы понимаем, что те ученики, которые добились успехов в региональном и муниципальном турах, также усердно готовились, и они также являются «золотым багажом» образования нашей области. Теперь благодаря инициативе главы региона Василия Орлова все эти дети получат существенную финансовую поддержку. Уверена, что с таким нововведением количество участников школьных олимпиад станет больше», — прокомментировала заместитель председателя Правительства области — министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и (или) призера. Так, ученик 10 класса школы № 3 города Сковородино Егор Говорков стал двукратным победителем региональной олимпиады по экологии и химии, а также призером по биологии. Таким образом он получит сразу шесть премий: за победы в муниципальном этапе, и за каждое достижение в рамках испытаний областного масштаба.

«Когда мы сообщили об утвержденной губернаторской стипендии школьникам, то увидели в их глазах неподдельный интерес — рассказала наставница Егора, учитель экологии, химии и биологии Наталья Сафьянникова. — Финансовая поддержка — большая мотивация для детей. Это не просто поощрение за труд, но и показатель того, что область заинтересована в таких одаренных детях и ценит их».

Даниил Житкевич, выпускник гимназии № 1 города Благовещенска, является победителем региональной олимпиады школьников по французскому языку, а также претендентом на призовое место в финальном туре. Примечательно, что французский язык Даниил изучает самостоятельно при помощи дополнительной учебной литературы и электронных средств. Благодаря хорошей самоорганизации дистанционное обучение для этого выпускника не представляет никаких трудностей.

«Изучением французского языка увлекаюсь на протяжении последних четырех лет. В прошлом году на областной олимпиаде школьников по этому предмету завоевал 1 место по области и был направлен на финальные испытания. Тогда я отметил, что участники из Москвы и Санкт-Петербурга получили денежные премии за свои результаты, а конкурсанты из регионов — нет. Я очень горд, что теперь и в нашей области появилась возможность поддерживать одаренных детей. И дело совсем не в деньгах, а во внимании. Ты понимаешь, что стараешься не просто для себя, на благо своей малой Родины», — отметил Даниил.

Выплаты школьникам начнут поступать в июле. Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будет выплачено 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа — 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа — 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа 30 тысяч рублей, победителям заключительного этапа — 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.