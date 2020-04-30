Начальник благовещенской полиции: «У нас нет цели штрафовать людей за отсутствие масок»

Более 400 рейдов провели сотрудники благовещенской полиции, проверяя соблюдение противоэпидемических мер на различных объектах города. В первое время они фиксировали многочисленные нарушения. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал начальник МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Ященко.

«Эти нарушения были связаны с несоблюдением масочного режима персоналом, отсутствие антисептика, несвоевременная санитарная обработка помещений. Но город у нас небольшой, информация быстро распространяется. И сейчас мы видим, что таких нарушений стало в разы меньше, практически нет», – констатирует Дмитрий Александрович.

Что касается жителей города, то проведенные проверки, в том числе и на общественном транспорте показали, что люди стараются не нарушать меры безопасности.

«У нас нет цели составлять административные протоколы за несоблюдение масочного режима. Нет цели привлекать граждан к административной ответственности. Наша основная цель – профилактика, то есть предупреждать граждан, разъяснять. И люди вполне адекватно к этому относятся, понимают и конфликтных ситуация здесь не возникает», – говорит Дмитрий Ященко.

Что касается сотрудников полиции, то они обеспечены всеми средствам защиты – масками, перчатками, дезсредствами для обработки рук и автомобилей, при контакте с зараженными полицейские надевают спецкостюмы.

Случаев, когда полицейские отказывались выполнять свою работу из-за боязни заразиться, не было.

«Служба в органах внутренних дел в принципе связана с определенными рисками для жизни и здоровья. И те люди, которые поступают на службу, заранее об этом знают, они предупреждены. Поэтому все выполняют свои должностные обязанности как положено», – добавляет начальник полиции.