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Начальник благовещенской полиции: «У нас нет цели штрафовать людей за отсутствие масок»

Начальник благовещенской полиции: «У нас нет цели штрафовать людей за отсутствие масок»

Более 400 рейдов провели сотрудники благовещенской полиции, проверяя соблюдение противоэпидемических мер на различных объектах города. В первое время они фиксировали многочисленные нарушения. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал начальник МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Ященко.

«Эти нарушения были связаны с несоблюдением масочного режима персоналом, отсутствие антисептика, несвоевременная санитарная обработка помещений. Но город у нас небольшой, информация быстро распространяется. И сейчас мы видим, что таких нарушений стало в разы меньше, практически нет», – констатирует Дмитрий Александрович.

Что касается жителей города, то проведенные проверки, в том числе и на общественном транспорте показали, что люди стараются не нарушать меры безопасности.

«У нас нет цели составлять административные протоколы за несоблюдение масочного режима. Нет цели привлекать граждан к административной ответственности. Наша основная цель – профилактика, то есть предупреждать граждан, разъяснять. И люди вполне адекватно к этому относятся, понимают и конфликтных ситуация здесь не возникает», – говорит Дмитрий Ященко.

Что касается сотрудников полиции, то они обеспечены всеми средствам защиты – масками, перчатками, дезсредствами для обработки рук и автомобилей, при контакте с зараженными полицейские надевают спецкостюмы.

Случаев, когда полицейские отказывались выполнять свою работу из-за боязни заразиться, не было.

«Служба в органах внутренних дел в принципе связана с определенными рисками для жизни и здоровья. И те люди, которые поступают на службу, заранее об этом знают, они предупреждены. Поэтому все выполняют свои должностные обязанности как положено», – добавляет начальник полиции.

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#коронавирус #Простые вопросы

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    2 часа назад

    Цель у нас другая - пополнить бюджет

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Прямо как Казанова из фильма ,,Улицы разбитых фонарей,, - Ну что вы. Это же наша работа,,.

  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    Д. Ященко, маска одета неправильно. Нос должен быть закрыт.

  • geka22

    geka22
    2 часа назад

    И нос из-под маски торчит

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Раз я возвращался из командировки на своём автомобиле, меня остановил экипаж ДПС, двое сотрудников, недалеко от главного поста, может это примерно в районе 4, 5 озера, сказали что я нарушил правила, пересек одну сплошную линию. Я попросил предъявить доказательства и что не пересекал сплошную линию, в ответ меня попросили пройти в автомобиль ДПС для составления протокола, где на меня составили протокол о том, что я вез в машине непристёгнутого ремнями безопасности ребёнка возрастом 12 лет, который свободно перемещался по салону, на момент остановки, без удерживающего устройства, не пристёгнутого ремнём безопасности и выписали мне штраф 500 руб. как помню, и чтобы я не говорил, полицейские мне сказали, мы представители власти, а ты обычный гражданин и в суде поверят нам, а не тебе. Вся фигня в том, что в машине на тот момент я ехал один и никаких детей я вообще не вёз, у меня был с собой командировочный лист, короче оформили они всё это дерьмо. Поехал я сразу в службу собственной безопасности, рассказал офицеру всё как есть, они мне говорит, надо было записать аудио или видео, а сейчас мы только можем посмотреть как много жалоб на данных сотрудников, их экипаж поступило за год от граждан. Короче так я ничего и не смог доказать, просил пригласить их для беседы, не вызвали, пришлось платить штраф. С тех пор уважения и веры людям в погонах нет!

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Все, что нам нужно знать об эффективности принимаемых мер по борьбе с короновирусом, на главном скриншоте видео. Из под масок торчат носы, а у начальника полиции маска одета не той стороной. Но зато в перчатках. Странно, что без бахил и чепчика на голове.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Николай К.

    маска одета



    Не верно!



    Маска должна быть Надета!



  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Вот врет, ну просто заливает. Если не будет показателей, выпрут с должности по итогам полугодия.

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