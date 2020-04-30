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30апреля
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сегодня, 09:14 0

Амурские предприниматели смогут получить выплату до 200 тысяч

Амурские предприниматели смогут получить выплату до 200 тысяч
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями. Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей. Решение о введении новой меры поддержки было принято заседанием штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Как рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, правительство региона расширит возможности предоставления прямых субсидий бизнесу. Такое решение было принято для дополнительной поддержки предприятий в непростых экономических условиях из-за пандемии коронавируса.

Помимо уже предусмотренных программой шестнадцати видов субсидий, в документ добавят еще одно направление поддержки – единовременные выплаты субъектам МСП, пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться бизнесмены, чей бизнес был отнесен к наиболее пострадавшим отраслям экономики региона, либо предприниматели, у которых с 1 апреля произошло снижение выручки на 30 и более процентов.

«Для нового вида поддержки были определены три основных направления. Единовременную выплату муниципалитеты смогут направить для возмещения предпринимателям затрат за апрель и май на оплату труда работников и коммунальные услуги, а также для получения индивидуальными предпринимателями без работников выплат в размере МРОТ», – рассказала Людмила Старкова.

В этом году на прямые выплаты бизнесу региональным бюджетом выделено 100 миллионов рублей. В общей сложности средства для осуществления прямых выплат были переданы 29 муниципалитетам. Распределение средств зависело от числа предпринимателей, зарегистрированных в каждом населенном пункте, сообщает амурское минэкономразвития.

Так, больше всего средств было направлено в город Благовещенск. На прямые субсидии в этом году столице Приамурья выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, 6,6 миллиона рублей получила Тында, 6 миллионов областной бюджет направил в Белогорск, 5,5 – в Благовещенский район, 5,3 – в город Свободный и 4,9 передал городу Зея.

Планируется, что обратиться за получением единовременных выплат предприниматели области смогут уже в мае. Получить субсидию предприниматели смогут, подав заявку в администрацию муниципалитета по месту осуществления деятельности.

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#бизнес #коронавирус #финансы

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