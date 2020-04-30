В Екатеринбурге предотвратили теракт, уничтожена группа боевиков
Трое боевиков, готовивших теракт, уничтожены в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», – сообщили в НАК.
На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, добавили в комитете.
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