В Екатеринбурге предотвратили теракт, уничтожена группа боевиков

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», – сообщили в НАК.

На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, добавили в комитете.